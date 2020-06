Dopo aver visto il compagno di squadra Valtteri Bottas completare la prima giornata di test con la Mercedes W09, vettura campione nel 2018, Hamilton oggi si è goduto la sua prima giornata alla guida di una F1 dallo scorso febbraio.

Alle squadre è proibito effettuare dei test con vetture attuali, ad eccezione che nei Filming Day, e la Mercedes ha utilizzato le monoposto del 2018 per provare i protocolli sanitari che la F1 dovrà utilizzare dal 5 luglio, quando ripartirà con il Gran Premio d'Austria.

Hamilton ha girato parecchio oggi a Silverstone, nonostante le mutevoli condizioni meteorologiche, in quella che è stata per lui la prima giornata al volante a tre mesi e mezzo dalla conclusione dei test.

Parlando in un video postato sui canali social della Mercedes alla conclusione della giornata, Hamilton ha detto: "E' stato semplicemente fantastico tornare in macchina. La giornata è stata molto divertente".

"Quando si esce dal box per la prima volta, c'è questo 'ronzio' e, non importa quanti anni siano che lo fai, è sempre una sensazione nuova e fresca" ha detto Hamilton.

"Ovviamente si tratta di una vettura più vecchia, ma è stata comunque una sensazione fantastica e siamo riusciti a completare un programma solido".

"La giornata di Valtteri è stata sull'asciutto, mentre la mia è iniziata con il bagnato, quindi la pista era piuttosto scivolosa. Ma sono cresciuto con un meteo di questo tipo, quindi ci sono abituato. Sono comunque riuscito a trovare un buon feeling con la vettura".

Un discreto numero di piloti ha sollevato delle preoccupazione circa la necessità di un po' di tempo per riadattarsi alla Formula 1, ma il campione del mondo in carica ha detto di non aver avuto alcun problema nell'abitacolo.

"Non mi sono mai sentito arrugginito e questo è un fatto positivo" ha detto Hamilton.

"Penso che ogni volta che fai una pausa lunga - penso che siano passati 103 giorni dai test o qualcosa del genere - ti chiedi sempre se sarai ancora in grado di guidare".

"Quindi è una bella sensazione sapere di poterlo fare. Sono pronto, mi sento in forma. Spero che stiate tutti bene e che siate tutti eccitati per la ripartenza".

La Mercedes ha continuato a fare pratica con i protocolli relativi al COVID-19, con tutti i membri del team che indossavano mascherine e rispettavano il distanziamento all'interno del box.

Mercedes e Ferrari sono gli unici due team ad aver dichiarato di aver intenzione di effettuare un test con una vecchia monoposto prima del via della stagione, mentre la Racing Point farà un Filming Day la settimana prossima.