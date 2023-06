F1 | Perez: "Ho capito gli errori di Monaco. Credo al titolo"

Almeno sino a ora, Max Verstappen ha un solo, serio, contendente al titolo iridato. E quel qualcuno è Sergio Perez. Il pilota messicano, dopo un ottimo inizio di stagione in cui ha collezionato due successi, è stato autore di un errore importante nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco che ha condizionato tutto il suo fine settimana.

Mentre era intento a provare l'ultimo giro veloce della Q1, arrivato alla staccata della Santa Devota, il messicano ha commesso un errore finendo per arrivare troppo rapido all'ingresso della curva destrorsa. Questo ha fatto scivolare la RB19 numero 11 contro le barriere, ponendo fine alle sue speranze di replicare il successo ottenuto l'anno passato.

Un grave errore soprattutto per le sue speranze di titolo. Max Verstappen ha dominato qualifiche e gara, portando a casa una vittoria che sembra aver posto una pietra tombale sulle speranze dei rivali di poterlo sfidare nella corsa all'iride 2023. Perez, però, crede ancora nelle sue possibilità, soprattutto dopo aver analizzato quanto accaduto nella Q1 di Monte-Carlo.

"E' difficile, ma la cosa più importante riguardo a ciò che è successo a Monaco è accettare quando commetti un errore come pilota. Devi alzare le mani e chiedere scusa al team, prima di tutto. Poi è necessario imparare dagli errori, capire cosa sia successo. E tutto questo è stato fatto".

"Ho imparato che, probabilmente, avrei dovuto fare le cose in modo più semplice. Ogni cosa è stata fatta troppo tardi, è stata una combinazione di cose e abbiamo deciso all'ultimo minuto di fare quel giro, e poi ho avuto un'Alpine appena davanti a me e sono stato disturbato dal vento mentre ero in frenata. Dunque, col senno di poi, la prossima volta in Q1 non prenderemo quel tipo di decisioni. Quello ci aiuterà di sicuro. Inoltre avrei dovuto fare un lavoro migliore per prevenire il problema".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

"Credo ancora nel titolo, perché la velocità c'è. Anche se l'incidente di Monaco non ha aiutato. Se fossi stato mezzo secondo o un secondo più lento sarei stato più preoccupato, ma la cosa positiva è legata alle mie prestazioni, ero veloce. Per ora sono concentrato nel fare gara dopo gara, voglio vincere e portare a casa vittorie".

Perez ha ancora fiducia, pensa di avere possibilità per via di un approccio alla RB19 migliore rispetto a quello che ha avuto nel corso del 2022 con la RB18. Le novità introdotte 12 mesi or sono andarono verso le esigenze di Verstappen, mentre quest'anno - senza il grosso dimagrimento richiesto nel 2022 - Perez pensa di poter proseguire a sfruttare bene la monoposto sino al termine dell'anno.

"Quest'anno mi sono adattato decisamente meglio alla monoposto rispetto all'anno scorso. Ho capito i problemi, ho un approccio migliore alle gare in termini di preparazione e comprensione. Questa è la cosa più positiva della mia stagione. Lo scorso anno eravamo 15 chilogrammi sovrappeso e la macchina è cambiata tanto rispetto a inizio stagione. Ora credo che avremo una stagione molto più normale rispetto alla passata stagione in termini di novità. Ora devo assicurarmi di essere in grado di estrarre il massimo dagli aggiornamenti che abbiamo".

"Abbiamo un pacchetto molto buono, che funziona molto bene su tutte le piste. Ci stiamo sicuramente muovendo molto bene, nella giusta direzione", ha concluso il messicano.