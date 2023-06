F1 | Sainz: “Grande sforzo per anticipare aggiornamenti a Barcellona”

A Barcellona Ferrari si presenterà con un ampio pacchetto di novità, il quale include diverse novità, tra cui un fondo revisionato e una carrozzeria modificata. Un lavoro importante, con cui il team del Cavallino spera di iniziare a porre rimedio ad alcuni punti deboli della vettura, come la sua imprevedibilità nei tratti più rapidi, aspetto che in più occasioni ha portato i piloti all’errore.

Altro tema su cui la squadra di Maranello sta tentando di lavorare è quello della costanza durante l’intero arco del weekend, perché la SF-23 si è dimostrata una vettura potenzialmente veloce in qualifica ma anche molto scostante in gara. La speranza è che il nuovo pacchetto spagnolo, che sarà solo il primo step evolutivo di un nuovo percorso di sviluppo, possa confermare che la direzione scelta dagli ingegneri sia quella corretta.

Sainz ha voluto riconoscere gli sforzi del team che, secondo quanto raccontato dal pilota del Cavallino, ha anticipato un pacchetto sarebbe dovuto arrivare molto più tardi nel corso della stagione: “Qui portiamo un nuovo pacchetto, non potete immaginare lo sforzo che Maranello ha fatto per cercare di portare avanti questo pacchetto, sarebbe dovuto arrivare molto più avanti nel corso della stagione e l'intera fabbrica si è impegnata a fondo negli ultimi mesi, a causa della situazione, per cercare di anticiparlo”.

Ferrari SF-23, dettaglio tecnico Photo by: Giorgio Piola

Chiaramente, tuttavia, si cerca di mantenere un profilo basso in merito a quanto possa effettivamente portare questo pacchetto sul piano delle prestazioni. Come per Mercedes, che ha portato le novità nello scorso Gran Premio a Monaco, nell’immediato sarà importante cercare di capire se i dati in pista corrispondono alle aspettative: “Abbiamo un pacchetto di aggiornamenti, ma quanto è buono ce lo dirà solo il tempo. È una sorta di nuova direzione verso quello che crediamo sia il giusto percorso per sviluppare questa vettura e renderla più guidabile, più costante in gara, le nostri maggiori debolezze”.

“Sappiamo che non è stato un inizio di stagione semplice, ma è vero che questo primo step in questa direzione proveremo a correggere i punti deboli. Ma sappiamo anche che questi aggiornamenti non cambieranno la vita, non cambieranno completamente la situazione da una gara all’altra. È il primo step di altri che arriveranno”, ha aggiunto il madrileno.

Nel corso di questo fine settimana Sainz disputerà il suo Gran Premio di casa su un tracciato dove spesso in passato ha ottenuto buone prestazioni. Da questo punto di vista, Carlos crede che l’aria di casa possa dargli una spinta in più: “È molto speciale come potete immaginare. È fantastico tornare a casa, anche su un tracciato dove sono andato bene in passato. Ci sono tanti bei ricordi, anche di quando ero solo un bambino, di quando avevo solo dieci anni e incontrai per la prima Fernando [Alonso], Michael [Schumacher], vidi anche per la prima volta la Ferrari. Ora, 18 anni dopo, essere qui come pilota della Ferrari con la possibilità di andare a podio o puntare alla vittoria, è qualcosa di speciale”.

Sainz durante la conferenza stampa a Barcellona Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sicuramente mi dà qualcosa in più in questo weekend, ho un umore migliore quanto gareggio a casa. Sento più interesse, sento più energia, hai il sorriso perché vedi i tifosi tifare per te sulle tribune che ti spingono. Quello di Spagna è il tracciato su cui ho ottenuto più punti nel corso della mia carriera insieme a Monaco e Austin, quindi è positivo per me”.

Con le due Red Bull che, quantomeno sulla carta, sembrano avere un vantaggio piuttosto importante sulla concorrenza, la lotta con Mercedes e Aston Martin potrebbe relegarsi ancora una volta al terzo gradino del podio. Vedere due piloti spagnoli sul podio potrebbe essere, quantomeno sulla carta, uno scenario molto complicato da realizzare: “Non penso che sia impossibile. Certo, se le Red Bull domineranno, ci sarà un gradino del podio per cui io e Charles tenteremo di lottare contro Fernando, Lance e le due Mercedes, e è una battaglia continua in ogni weekend”

“Sì, Aston ha generalmente il pacchetto migliore in gara, ma stiamo portando aggiornamenti per la nostra vettura per essere più rapidi. Inoltre, ci sono tracciati dove siamo stati in grado di battere Red Bull in qualifica, ma penso che Red Bull sarà ancora avanti per un po’ di gare prima che qualcuno possa impensierirli, perché sono su un livello molto alto, hanno fatto una vettura molto buona”, ha poi aggiunto Sainz.