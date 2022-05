F1 | Mercedes: rivoluzionaria la paratia dell'ala anteriore

La Mercedes vuole stupire: a Miami ha portato una seconda ala anteriore nuova. Non si limita solo al flap regolabile ridisegnato e al profilo principale con un piccolo ricciolo nei pressi della paratia laterale.

Poco prima della prima sessione di prove libere sul veloce tracciato americano, la squadra di Brackley ha voluto stupire il paddock montando una soluzione inedita che farà discutere non poco, per quanto sia perfettamente in linea con le regole: finora i quattro flap si allacciavano alla paratia laterale con una prosecuzione lineare dei profili.

Mercedes W13, dettaglio della nuova ala anteriore con l'out wash sotto alla paratia laterale Photo by: Giorgio Piola

Ora mantiene il concetto originale solo il profilo principale, mentre gli altri tre hanno un’appendice che si prolunga in avanti per sorreggere la paratia verticale con supporti più stretti, per lasciare un vistoso passaggio d’aria, al punto che la bandella laterale sembra sollevata.

I tecnici della Mercedes hanno trovato il modo di esasperare quel concetto out wash che la FIA aveva cercato di bandire: spingere il flusso oltre la ruota anteriore per generare un passaggio d’aria vorticoso da gestire poi verso il fondo.

Mercedes W13, dettaglio della inedita ala anteriore Photo by: Giorgio Piola

Il team campione del mondo prova a dare una svolta alla sua stagione con una soluzione che, se dovesse dimostrare di funzionare, potrebbe fare scuola per tutti, dando una picconata all’andamento dei flussi non turbolenti.

Lewis Hamilton ha detto di non aspettarsi molto dalle novità sulla W13, ma abbiamo la sensazione che questa volta l’epta campione del mondo abbia fatto un po’ di pretattica, perché se la freccia d’argento dovesse indicare la giusta via della risalita, potrebbero essere liberati una dozzina di cavalli che per il momento sono stati tenuti nel taschino dei motoristi, per evitare di rendere la vettura ancora più scorbutica di quanto già non sia con il porpoising.