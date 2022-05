F1 | Ferrari: Leclerc passa al motore 2 come i clienti Alfa e Haas

Nel weekend di Miami le squadre motorizzate Ferrari porteranno in pista la power unit numero 2. Si tratta di un cambiamento pianificato e anticipato a causa dalle caratteristiche della pista ricavata intorno all’Hard Rock Stadium.

I lunghi rettilinei che portano dalla curva 8 alla 11, e soprattutto il tratto dalla 16 alla 17, metteranno alla prova i motori, ed una power unit fresca garantisce sempre qualcosa in più in termine di performance.

Il cambio può sembrare anticipato rispetto alle normali tempistiche, ma le PU numero 1 non saranno destinate solo all’utilizzo nelle prove libere delle prossime tappe, bensì torneranno in pista (anche per qualifica e gara) nel weekend di Monaco, per poi proseguire l’attività nei venerdì fino al raggiungimento del chilometraggio pianificato.ù

Haas e Alfa Romeo hanno confermato l’utilizzo del secondo motore (montato sulle rispettive monoposto nella giornata di ieri) mentre Ferrari non ha rilasciato commenti in merito.

La Scuderia ha invece fatto sapere che non ci saranno novità sul fronte ‘ibrido’, quindi il motore 2 sarà della stessa specifica utilizzata finora. Nel box del Cavallino l’utilizzo della seconda power unit riguarda solo Leclerc, poiché Sainz ha utilizzato la PU2 già nella precedente tappa di Imola, un cambio anticipato dopo i riscontri emersi da alcune verifiche effettuate sulla PU1 alla vigilia del weekend di Imola.