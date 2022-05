F1 | Mercedes: nuovo fondo e doppio splitter sulla W13

La Mercedes ha promosso le modifiche che sono state introdotte sulla W13 nel filming day di ieri al Paul Ricard. George Russell ha fatto sapere che la freccia d’argento era più facile da guidare rispetto alla vettura utilizzata nell’ultimo GP a Miami.

La squadra di Brackley, che ha scaricato le vetture nel paddock di Barcellona solo questa mattina, guarda all’appuntamento spagnolo con una certa fiducia, nella speranza di trovare il bandolo della matassa di una crisi che ha portato la freccia d’argento a essere solo terza forza e molto staccata da Ferrari e Red Bull.

Per il momento la modifica più appariscente che si nota sulla W13 è il nuovo fondo anti porpoising oltre al doppio splitter.

Il marciapiede nel bordo d'uscita laterale è stato completamente ridisegnato nella speranza di ridurre in modo significativo il saltellamento che le frecce d'argento si portano anche in staccata e in curva. La lavorazione non è stata svolta secondo i soliti dettami Mercedes, a dimostrazione della rapidità con cui a Brackley cercano di trovare delle soluzioni ai problemi.

Mercedes W13, dettaglio tecnico del doppio splitter Photo by: Giorgio Piola

C'è anche un profilo anche è stato aggiunto alla chiglia del telaio sopra al T-tray: la Mercedes ha ripreso un concetto che quest’anno è stato introdotto dall’Aston Martin sulla AMR22 e che poi è stato subito copiato dalla Ferrari, tanto che la rossa disponeva di questa appendice già alla presentazione.

Aston Martin AMR22, dettaglio dello splitter winglet Photo by: Giorgio Piola Il doppio splitter della Ferrari F1-75 e, sotto, quello della Red Bull Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB18: il doppio splitter apparso a Imola Photo by: Giorgio Piola

Poi l’idea è stata ripresa nell’ordine anche da Red Bull e Alpine e solo adesso è stata introdotta sulla Mercedes: il doppio splitter consente di aumentare il carico senza che si verifichi un incremento della resistenza all’avanzamento.

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra anche il sistema che permette allo splitter di tornare in posizione: la Ferrari ha un vero e proprio ammortizzatore che serve a evitare che lo splitter si possa rompere con facilità, mentre sulla Mercedes c’è una barra di torsione che ora è di diverso disegno.

La FIA ha permesso di controllare le flessioni del T-tray per frenare il ritorno del labbro nella posizione naturale, dopo il contatto con il manto della pista o un cordolo, evitando costose rotture, mentre la soluzione sarebbe ritenuta illegale se servisse a mantenere il labbro più alto da terra perché consentirebbe alla vettura di abbassare ancor più l’anteriore aumentando sensibilmente il carico aerodinamico.

Dettaglio dell' endplate sulla nuova ala anteriore Mercedes W13 portata al GP di Miami Photo by: Giorgio Piola

La Mercedes ha mantenuto l'ala anteriore vista a Miami con la paratia laterale rialzata nella parte inferiore grazie ai flap che sono stati ridisegnati in prossimità della bandella per moltiplicare l'efftto out wash.