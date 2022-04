F1 | McLaren rialza la testa, Melbourne è una bella sorpresa

Tra i verdetti delle qualifiche di Albert Park uno dei più sorprendenti è quello relativo alla McLaren. L’exploit di Lando Norris, quarto davanti alle due Mercedes, è arrivato dopo il miglior tempo ottenuto dal pilota inglese in FP3, a conferma di una forma tecnica imprevista anche per la stessa squadra.

Un’ulteriore conferma è arrivata anche dall’ingresso in Q3 di Daniel Ricciardo, che per la prima volta è riuscito in questa stagione ad entrare nella top-10.

Dopo il disastroso esordio di Sakhir, e un timido passo avanti a Jeddah, la McLaren non è arrivata ad Albert Park con aggiornamenti tecnici di peso, e non c’erano grandi aspettative alla vigilia del weekend.

Lando Norris, McLaren MCL36, ai box Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Lo scenario è però cambiato già nelle prime prove libere, con le due MCL36 che si sono adattate molto bene alla pista fornendo indicazioni positive. Una sorpresa, anche per gli stessi ingegneri, graditissima e confermata sessione dopo sessione fino all’exploit in qualifica.

“Non ci sono segreti particolari – ha spiegato Norris sorridendo – credo che questa performance sia frutto di due fattori: il buon lavoro fatto sul fronte della messa a punto della monoposto e un adattamento della nostra macchina alla configurazione del circuito di Albert Park. Abbiamo preso una direzione di setup un po' diversa rispetto alle due tappe precedenti e ha funzionato, ma per quanto sia stato fatto indubbiamente un buon lavoro, la differenza maggiore è legata all’adattamento alla pista, diciamo 30-70 o 20-80, dove venti è l’assetto”.

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

L’analisi di Norris è stata condivisa anche da Ricciardo. “Credo anche io nell’effetto pista – ha confermato Daniel – in più credo che stiamo conoscendo sempre meglio la monoposto, e questo aspetto comunque aiuta”.

Secondo il team principal Andreas Seidl anche qualche piccolo aggiornamento ha aiutato, ma ha confermato quanto detto dai suoi piloti andando oltre nella sua analisi.

“Non dobbiamo dimenticare che abbiamo iniziato la stagione perdendo molto tempo nei test in Bahrain – ha commentato Seidl – e non siamo riusciti a completare la conoscenza della vettura che avevamo in programma. Questo ritardo ci ha obbligato a recuperare il lavoro nei primi due weekend della stagione, e per la prima volta questo fine settimana il programma è stato in linea con quello che facciamo di solito. Se mettiamo tutto insieme emerge un quadro complessivo favorevole che ci ha consentito di essere nuovamente competitivi. È una buona iniezione di fiducia, una spinta positiva per tutta la squadra”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

I 58 giri di gara in programma domani non saranno in discesa per Norris. Nelle simulazioni di gara completate ieri il suo passo si è confermato meno veloce rispetto alle due Mercedes e della Alpine di Alonso, che scatteranno alle sue spalle.

“Spero di partire bene – ha commentato Lando – poi vedremo come si confermerà la gestione degli pneumatici. Me la giocherò”.

Non sarà facile, ma Lando, dopo due gare di sofferenza, ha fatto il pieno di fiducia.