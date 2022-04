Video F1 | Bobbi: "Segreto Red Bull? L'efficienza a DRS aperto" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano i dati GPS emersi nella qualifica del Gran Premio d'Australia. Leclerc e Verstappen hanno uno stile di guida differente, come emerge dalla telemetria, ed entrambe le monoposto come efficienza nel corpo vettura sono simili. Red Bull, però ha un vantaggio. Scopriamo insieme quale e perché.