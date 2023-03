F1 | Horner prudente: "Mettiamo fieno in cascina finché possiamo"

Mettere fieno in cascina fino a quando è possibile, prima che gli avversari tornino ad avvicinarsi in maniera importante. A Milton Keynes questa frase non è certo stata attaccata ai muri della fabbrica Red Bull come inno motivazionale, ma è certo che, in un modo o nell'altro, aleggi tra i reparti e sproni più o meno consapevolmente tutti affinché le RB19 continuino a dimostrare una superiorità imbarazzante per gli avversari.

Le due doppiette con cui Red Bull Racing ha iniziato la stagione non lasciano diritto di replica agli avversari, ma i vertici del team campione del mondo Costruttori cercano di mantenere i piedi per terra, pensando che - prima o poi - gli avversari torneranno ad avvicinarsi.

Per questo motivo il compito della squadra diretta da Christian Horner è accumulare più punti possibili sfruttando il dominio attuale, per poi evitare eventuali brutte sorprese. Basti ricordare il 2021, quando Mercedes fu in grado di recuperare tutto lo svantaggio nella seconda parte del Mondiale, andando a un giro da vincere entrambi i titoli iridati.

"Siamo davvero all'inizio della stagione", ha dichiarato Horner a un programma economico di Sky TV. "Il calendario 2023 prevede 23 gare e finora abbiamo disputato solo due gran premi. Le piste variano tra loro per caratteristiche e tra poco più di una settimana correremo al Gran Premio d'Australia. Quindi sono sicuro che la situazione non rimarrà sempre quella attuale. Speriamo di ottenre migliori prestazioni dalla nostra monoposto".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"I regolamenti attuali sono ancora relativamente nuovi. E' solo il secondo anno che li usiamo, mi aspetto quindi di vedere un'enorme convergenza nelle soluzioni tecniche adottate nel corso dell'anno. In questo modo la griglia di partenza, a livello di distacchi, sarà ancora più corta".

"Per questo motivo dovremo fare il pieno, cercare di portare a casa più punti che potremo, portare fieno in cascina, sino a quando la situazione ce lo consentirà. La macchina è molto competitiva e continueremo a spingere nel corso della stagione".

Horner ha spiegato ancora una volta come per Red Bull fosse importante iniziare la stagione nel migliore dei modi, considerando la penalità legata al monte ore da passare in galleria del vento dopo aver sforato il budget cap 2021.

"La riduzione delle ore in galleria del vento è in vigore dallo scorso ottobre, quindi non potevamo permetterci di mancare l'obiettivo, perché non saremmo mai stati in grado di trovare una via d'uscita con quell'handicap".

"La squadra ha fatto un lavoro straordinario e la RB19 è stata la macchina che ha avuto il miglior inizio in assoluto, per quanto riguarda la nostra storia. Siamo solo a 2 gare disputate su 23, ma aver ottenuto due doppiette ed essere a un punto dal punteggio massimo a disposizione è splendido. Non penso che avremmo mai potuto sognare una cosa del genere anche solo un mese fa".

"Penso che il team stia lavorando a un livello altissimo. Parlo proprio di tutta l'organizzazione, perché non si ottiene un risultato come questo facendo solo il proprio dovere. Si tratta di tutti gli aspetti. Che si tratti del team aerodinamico, dell'ufficio progettazione, della dinamica del veicolo, della produzione e delle attività operative. Quello che si vede in pista è solo una piccola percentuale di quello che siamo, e questa è la testimonianza del lavoro che si svolge dietro le quinte", ha concluso Horner.