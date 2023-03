F1 | FIA e team pronti a rivedere le regole sul budget cap

Sebbene l'introduzione del cost cap dall'inizio del 2021 sia ampiamente considerata un successo per avvicinare la griglia in termini di spese, ci sono alcune aree in cui la sua portata è ritenuta troppo restrittiva.

Se da un lato ha infatti contribuito a non agevolare le squadre più grandi nel spendere grandi quantità di denaro per ottenere un enorme vantaggio, dall'altro ci sono aspetti che hanno impedito alle squadre più piccole di ottenere i guadagni desiderati.

Uno dei problemi che ha attirato maggior attenzione negli ultimi mesi è il fatto che le squadre sono strettamente limitate nelle spese del loro capitale, quindi non c'è molta libertà di migliorare le infrastrutture alla base.

Sebbene le squadre possano costruire nuove fabbriche e sia stata concessa un'esenzione specifica nelle regole cost cap per le nuove gallerie del vento, qualsiasi altro investimento necessario per migliorare le attrezzature deve essere incluso nel limite generico cost cap che le squadre devono rispettare.

Ciò significa che le squadre che avevano le migliori infrastrutture all'inizio del cap hanno un vantaggio bloccato, mentre quelle i cui investimenti sono rimasti indietro devono affrontare la prospettiva di dover sottrarre denaro alle prestazioni delle vetture se vogliono migliorare le loro strutture.

È emerso, tuttavia, che sono state avviate discussioni preliminari per concedere alle squadre una maggiore libertà in termini di spese, in modo che abbiano la possibilità di migliorare le strutture delle loro fabbriche.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, la questione è stata discussa durante l'ultima riunione della Commissione Formula 1, con il Team Principal della Williams James Vowles particolarmente desideroso di apportare modifiche alle regole in questo settore.

Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Con un certo numero di rivali che sostengono l'idea di base, oltre alla FIA e alla FOM aperte alla prospettiva, si apprende che è in preparazione un'analisi più dettagliata delle potenziali modifiche alle detrazioni per le spese di capitale di per ulteriori discussioni nelle prossime settimane.

Parlando della questione, Vowles ha detto che per la salute futura della F1 è essenziale che i piccoli team abbiano i mezzi per migliorare le loro strutture se sono rimasti indietro.

"Personalmente ritengo che se vogliamo una meritocrazia, dobbiamo dare alla mia squadra la possibilità di raggiungere alcuni dei grandi team e di disporre delle stesse risorse", ha spiegato.

Vowles ha detto che una delle sorprese che ha trovato quando è entrato in Williams è stata la mancanza di una serie di sistemi che si trovano nelle squadre più grandi e che non possono essere aggiornati senza intaccare il limite del cost cap.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Williams

"Ci sono alcune cose che considero fondamentali, che sono già presenti in altre squadre e lo sono da quasi 15 anni", ha detto.

"Per esempio, ci sono sistemi software che consentono di capire correttamente dove si trovano tutti i pezzi, e semplicemente non esistono [alla Williams]".

"Di conseguenza, ciò che mi impressiona è che prima del mio arrivo hanno costruito l'auto che vedete davanti a voi, 15.000 pezzi che si incastrano, funzionano e sembrano girare in pista abbastanza velocemente. È un risultato incredibile".

"Ma è chiaro che non è così che possiamo andare avanti. Per questo abbiamo bisogno di sistemi e strutture".

L'idea di una maggiore libertà per le spese di capitale di aiuterebbe soprattutto le squadre più piccole, ma anche le squadre più grandi sarebbero favorevoli, in attesa dei dettagli finali.

Galleria del vento Mercedes Photo by: Mercedes AMG

Affinché la modifica delle regole venga approvata per il 2024, è necessario che sei delle squadre attuali la sostengano - un livello che sembra possibile da raggiungere. Se otto squadre lo sostengono, le regole potrebbero cambiare già quest'anno.

Il direttore dell'Alpine, Otmar Szafnauer, ha convenuto che gli attuali limiti di spesa di capitale sono ingiusti.

"Quello che fa un tetto ex costo tetto è solidificare alcune iniquità intrinseche", ha detto. Se sei un piccolo team e non hai una grande galleria del vento, per esempio, e non puoi costruirne una, sei fregato per sempre. Ecco perché c'è una deroga per le nuove gallerie".

"E penso che ci siano altre infrastrutture e strumenti sotto la galleria che dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Cose come i banchi di prova, che i grandi team hanno e i piccoli team no".

"Se non si consente questa spesa, l'iniquità rimane per sempre. Significa che sei fregato per sempre e penso che sia sbagliato".