Valtteri Bottas ha rivelato che la Mercedes gli ha assicurato di non essere interessata a Sebastian Vettel per la stagione 2021 di Formula 1.

Dopo la dipartita dalla Ferrari, che ha scelto di non rinnovargli il contratto puntando invece su Carlos Sainz Jr, il tedesco si ritrova sul mercato ed è stato subito accostato alla Stella di Stoccarda per quella che potrebbe essere una squadra da sogno con Lewis Hamilton.

La settimana scorsa Toto Wolff aveva detto che non avrebbe considerato l'ingaggio di Vettel, nonostante sia Bottas che Hamilton siano a loro volta in scadenza, ma ora è anche il finlandese ad allontanare questa possibilità dopo i colloqui avvenuti col team.

“Con il team c'è sempre stata chiarezza ed onestà riguardo i contratti e le situazioni, mi hanno assicurato che non stanno prendendo in considerazione Seb, per cui non mi preoccupo - ha detto Bottas parlando a Sky Sports F1, aggiungendo poi un commento su quello che si tratta dell'ennesimo difficile rinnovo, come già accaduto in passato - Tutti gli anni è sempre la stessa storia, ma per me è uguale. Ci sono sempre chiacchiere in merito e tutto sommato è anche divertente, ad ogni gara salta fuori un nome nuovo come mio sostituto. Però mi viene da ridere perché non è mai successo nulla, non sento pressioni particolari se non quelle del raggiungere il mio unico obiettivo che ho in testa, basta. Le cose si sistemeranno in un modo o nell'altro, qualsiasi sia l'epilogo".

La Mercedes darà priorità al contratto di Hamilton prima di ridiscutere l'accordo con Bottas. In squadra ci sono i giovani Esteban Ocon e George Russell che potrebbero rimpiazzarlo, col francese attualmente in Renault fino alla fine del 2021 e pare senza una opzione di interrompere questo accordo con Enstone. Russell invece ha stupito con la Williams al debutto ed è spesso stato indicato come il pilota del futuro per i tedeschi. Ed è anche per questo che Bottas ha chiesto già nei test pre-stagionali di arrivare ad una conclusione prima di agosto.

“Secondo me si è parlato anche troppo al di fuori del team, tutto sarebbe dovuto rimanere in squadra - aveva detto il finnico a febbraio - Penso che decidere prima di quanto fatto l'anno scorso renderebbe tutto più semplice, anche perché si accumulano stress e distrazioni che non sono necessarie".