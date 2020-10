Ferrari: sulla SF1000 c'è già il fondo tagliato per il 2021

Enrico Cardile nel presentare il GP del Portogallo aveva detto molto chiaramente che le modifiche che vengono introdotte sulla SF1000 saranno utili nel 2021: “La cosa più importante è avere la conferma che la direzione di sviluppo che abbiamo preso sia quella giusta. Le indicazioni raccolte negli ultimi Gran Premi sono positive e speriamo che accada altrettanto in questo fine settimana”.

“Dobbiamo tener presente che mai come quest’anno il lavoro di sviluppo della vettura è funzionale alla stagione successiva. Detto questo, contiamo anche di vedere un miglioramento nella prestazione della SF1000: sarebbe molto utile per poterci rimettere perlomeno alla guida di quel gruppo di vetture e piloti che attualmente si gioca in pochissimi decimi le posizioni sulla griglia dalla quarta in giù”.

Ferrari SF1000, dettaglio del fondo sperimentale in linea con le regole aerodinamiche 2021 Photo by: Giorgio Piola

La Ferrari, quindi, ha deciso di non perdere tempo e a Portimao ha portato un fondo privo di slot che è stato tagliato in linea con le regole aerodinamiche che entreranno in vigore per ridurre del 10% circa il carico aerodinamico, in modo da preservare la durata delle gomme che saranno sempre quelle di questa stagione e che già erano state introdotte nel 2019.

Nell’immagine che vi proponiamo si può osservare come il marciapiede della rossa sia cambiato davanti alle ruote posteriori: sono scomparsi gli slot in diagonale che caratterizzano il bordo d’uscita (sotto), in perfetto stile con quanto è stato mostrato da Mercedes e Red Bull.

Il fondo della Ferrari SF1000 che è in uso dal GP di Stiria con gli slot in diagonale Photo by: Giorgio Piola

Ora si osserva una superficie piana che si curva verso l’alto nella zona angolare, creando un convogliatore di flusso per la gestione dello tyre squirt con la solita bavetta verticale che è rimasta più all’interno.

Sono cambiate anche le alette della brake duct che nella regolamentazione 2021 subiranno un sensibile ridimensionamento in una zona nevralgica della vettura.

La Scuderia, dunque, ha tutta l’intenzione di estrarre il massimo che è consentito dal potenziale della SF1000 anticipando nelle prove libere di domani soluzioni che potranno essere valutate in pista a confronto con i dati che sono emersi dal lavoro in galleria del vento.

Rivediamo una Ferrari propositiva che non va a rimorchio degli avversari, ma cerca di dettare delle linee di sviluppo proprie. Finora solo la McLaren ha fatto un test a Spa con un fondo tagliato secondo le regole del prossimo anno.