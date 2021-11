Dopo il GP del Qatar, Max Verstappen è sicuramente consapevole che il suo rivale Lewis Hamilton gli darà filo da torcere per la conquista del mondiale 2021 di Formula 1. A maggior ragione che tra i due ora ci sono solo 8 punti di distacco nella classifica iridata.

C'è da dire che pensare male può essere lecito: se i due dovessero arrivare al GP di Abu Dhabi a pari punti, l'olandese potrebbe anche accontentarsi di uno zero per diventare campione del mondo. La storia insegna che molti piloti non si sono sottratti a certi giochetti. Ma Max ne sarebbe davvero capace?