Hamilton non è scaramantico: il suo casco 2020 è viola

Il colore viola nel mondo dello spettacolo si dice porti sfortuna, ma per una star internazionale e trasversale come Lewis Hamilton la scaramanzia non è di casa, tanto da decidere di usare quel colore per un oggetto che, per ogni pilota, è sacro.

Stiamo parlando del suo casco, quello che indosserà nella stagione 2020 di Formula 1 che potrebbe condurlo al settimo titolo iridato della sua carriera, che lo porterebbe al vertice del massimo campionato a 4 ruote del motorsport al pari di Michael Schumacher.

Il disegno rimane quello delle ultime stagioni, ma è il viola a farla da padrone. Scompare il rosso, il giallo e tutte le altre tonalità. Rimane la base bianca, che conferisce eleganza all'elmetto del pilota britannico, con una "purple rain", una pioggia di viola, a griffare un casco certamente molto elegante, ma anche insolito nella sua colorazione.

Sui lati è stata aggiunta la sesta stella (già presente dopo il Gran Premio degli Stati Uniti 2019) di colore bianco su base viola, mentre nella parte retrostante rimane il suo motto, "Still I Rise", e il Cristo che prende spunto da quello di Rio de Janeiro stilizzato, entrambi viola per riprendere il motivo del casco.

Insomma, per la stagione in cui proverà a raggiungere Schumacher a 7 iridi e diventare il più titolato della storia assieme al tedesco ex Ferrari, Hamilton non ha paura del viola, né della scaramanzia...