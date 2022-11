F1 | Binotto: "Non ci siamo fatti distrarre dalle speculazioni"

L’ultima gara della stagione ha visto la Ferrari consolidare il secondo posto in classifica Costruttori e Charles Leclerc riuscire a chiudere in classifica piloti davanti a Sergio Perez al termine di una corsa intensa dove ha guidato in maniera magistrale nonostante la strategia ad una sosta.

Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, specie dopo i weekend complicati vissuti in Messico e Brasile dove è mancata sia la performance che la lucidità strategica.

A dirsi soddisfatto di come la Ferrari abbia chiuso la stagione è stato Mattia Binotto. Il team principal della Scuderia, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 HD, si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo le voci di un suo allontanamento a fine anno circolate ad inizio settimana.

“Questo secondo posto in entrambe le classifiche è frutto del lavoro di una intera stagione, non solo della gara di oggi. Questo weekend la squadra ha lavorato bene e non si è fatta distrarre dalle speculazioni. Può sembrare una banalità, ma tutti sono rimasti sempre concentrati”.

Binotto ha poi sottolineato il valore di aver chiuso nel Costruttori davanti alla Mercedes al termine di una gara dove le F1-75 si sono mostrate superiori alle W13, ed ha elogiato il lavoro svolto da tutti oggi in pista, dagli strateghi ai piloti.

“Il secondo posto nel Costruttori davanti alla Mercedes è stato meritato. Noi andavamo più forte, loro hanno avuto un problema di affidabilità ma non sono stati bravi quanto noi con le strategie”.

“Il secondo posto di Charles in classifica piloti è stato guadagnato fingendo una sosta e provocando il loro pit ulteriore. È stata la mossa giusta. Devo fare i complimenti al muretto, ai meccanici e ai piloti”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, festeggia il secondo posto con delle ciambelle di cioccolato Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Oggi Charles ha guidato molto bene. Ha gestito bene le gomme. Questo weekend ci siamo concentrati principalmente sul passo gara. Il bilanciamento era fondamentale, ma soprattutto la guida del pilota. Essere troppo aggressivo nei primi giri comportava una usura eccessiva degli pneumatici, e lo abbiamo visto con Hamilton nel primo stint. Ha spinto troppo e le gomme si sono rovinate. Charles ne era consapevole. Ha saputo gestire guidando con freddezza e bene e questo secondo posto se l’è meritato”.

Resta però l’amaro in bocca di non essere riusciti a contenere lo strapotere Red Bull fino a fine anno. Il team di Milton Keynes, da metà stagione in avanti, è stato imprendibile ma Binotto ha voluto puntare l’attenzione su quanto il team sia cresciuto negli ultimi anni anche se non ancora pronto a competere per l’obiettivo più importante.

“La squadra è cresciuta molto nelle stagioni passate. Il 2020 ed il 2021 sono stati gli anni più difficili e bui. Nessuno avrebbe mai scommesso che ci saremmo presentati così forti questa stagione con una nuova era. Noi ci avevamo puntato. Avevamo detto che volevamo essere competitivi, ma non abbiamo mai promesso la vittoria del campionato”.

“Quest’anno abbiamo dimostrato di non essere ancora maturi e pronti per la vittoria. Questo è il dato di fatto. Abbiamo commesso degli errori in alcuni weekend, ma cresceremo ulteriormente. Essere competitivi e vincere sono due cose diverse e c’è un ulteriore passo da compiere. Questa squadra ha però lavorato bene nelle difficoltà e lo ha dimostrato anche oggi”.