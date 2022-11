F1 | Vettel: "Servirà del tempo per metabolizzare tutto"

L’ultimo gran premio della stagione 2022 di Formula 1 ha rappresentato anche l’ultima gara in carriera nella massima serie per Sebastian Vettel.

Nonostante una Aston Martin che negli ultimi due anni gli ha regalato più dispiaceri che gioie, il quattro volte campione del mondo ha stupito nel weekend di Abu Dhabi, brillando in qualifica con il nono tempo, per poi ottenere l’ultimo punto iridato con il decimo posto agguantato nel finale dopo il ritiro di Lewis Hamilton.

Anche a Yas Marina, così come accaduto più volte in questa stagione, il team di Lawrence Stroll non ha adottato una strategia efficiente per Seb, e questo ha pregiudicato un risultato finale che avrebbe potuto regalare alla Aston Martin la possibilità di scavalcare l’Alfa Romeo Sauber nel Costruttori.

“Avrei voluto fare qualche punto in più, ma questa gara mi è piaciuta” ha dichiarato un Vettel visibilmente emozionato. “Oggi forse non abbiamo scelto la strategia migliore, ed è un peccato perché penso che avremmo potuto guadagnare una posizione nel Costruttori, ma nel complesso è stata un gran giornata”.

“Abbiamo scelto di restare fuori e quando le gomme hanno iniziato a calare abbiamo perso posizioni. Quando abbiamo scelto di fare una sosta non potevamo cambiare. Si è rivelata la strategia più lenta oggi. Ho avuto delle belle battaglie, anche con Daniel nel finale ma non riuscivo ad avvicinarmi abbastanza”.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, esegue dei donut sulla griglia di partenza a fine gara per festeggiare il suo ritiro Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Conclusa l’analisi di quanto accaduto nell’ultima gara della sua carriera, Seb si è lasciato andare alle emozioni.

“Vorrei ringraziare tutti i fan. Ho visto tante facce sorridenti e questo è stato speciale per me. Sono sicuro che tutto questo mi mancherà di più di quanto non capisca ora”.

“Mi sento un po' vuoto. Gli ultimi due anni sono stati forse deludenti dal punto di vista sportivo, ma molto utili e importanti per me nella mia vita. Sono successe tante cose di cui mi sono reso conto. Credo che sia un enorme privilegio trovarsi in questa posizione, ma comporta anche delle responsabilità. Spero di poterle trasmettere agli altri piloti così da continuare a portare avanti il buon lavoro che abbiamo fatto. È bello vedere che abbiamo il potere di ispirare il pubblico con quello che facciamo e diciamo”.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel ha ammesso come dovrà ancora elaborare tutte le emozioni vissute in questo weekend e non si è nascosto quando ha dichiarato che probabilmente, tra qualche tempo, gli mancherà l’ambiente della Formula 1

“È stato un fine settimana davvero diverso, c’è stata un’energia differente rispetto agli anni passati. Non voglio sembrare sciocco, ma c’era molto amore nell’aria ed è stato bello vedere tutto questo supporto. È stato molto speciale poter dire addio in questo modo”.

“Credo che ci vorrà del tempo per assorbire tutto. Arriveranno dei momenti in cui ci ripenserò. È stato emozionante indossare la tuta prima della gara. Posso soltanto dire grazie a tutte le persone che mi hanno supportato. Sono molto fortunato per aver avuto la possibilità di vivere tutto questo”.