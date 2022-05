F1 | Anche Vips e Kubica gireranno nelle Libere 1 del GP di Spagna

Al Montmelò di Barcellona, sede del Gran Premio di Spagna di Formula 1, non sarà solo la Williams a impiegare il pilota di riserva nel primo turno di prove libere che si terrà domani sul tracciato catalano. Questa mattina, a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, Red Bull Racing e Alfa Romeo hanno seguito l'esempio della squadra diretta da Jost Capito.

Sia il team austro-britannico che quello svizzero hanno annunciato che nel corso delle Prove Libere 1 del Gran Premio di Spagna impiegheranno i propri tester, sostituendo uno dei due piloti titolari.

A dare per prima l'annuncio è stata Red Bull. Sul proprio account ufficiale di Twitter è apparso un post in cui, in appena una riga, ha ufficializzato l'impiego di Juri Vips, talentuoso pilota estone che corre in Formula 2 e che è attualmente terzo pilota del team di Milton Keynes.

La squadra diretta da Christian Horner, però, non ha fatto sapere quale pilota titolare dovrà rimanere ai box per far spazio a Vips, anche se è facile intuire possa essere Sergio Perez. Max Verstappen, oltre a essere il campione del mondo in carica, è in lotta con Charles Leclerc per la vetta della classifica 2022 ed è reduce da due successi consecutivi. Difficile possa essere lui a lasciare il posto al giovane compagno di squadra.

Robert Kubica, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza

Per ciò che riguarda Alfa Romeo, la situazione è molto più chiara e definita. Robert Kubica sarà al volante della C42 nel corso del primo turno di prove libere e prenderà il posto di GuanYu Zhou.

Il pilota cinese tornerà titolare sulla sua vettura a partire dal secondo turno di libere e rimarrà tale per il resto del fine settimana.

Kubica ha recentemente preso parte ai test Pirelli svolti sul tracciato di Imola poche settimane fa proprio al volante della C42. Alfa Romeo si aspetta da lui feedback importanti per cercare di far progredire la vettura in una stagione in cui Alfa Romeo è tornata a livelli più alti dopo due stagioni a dir poco complesse.

Come già detto, il terzo team - il primo in ordine temporale - ad aver fatto la medesima scelta è la Williams. I vertici del team di Grove daranno spazio a Nyck De Vries, campione del mondo in carica di FIA Formula E e recente vincitore di Gara 2 dell'E-Prix di Berlino, ultima tappa disputata dal campionato full electric.

Il 27enne olandese prenderà il posto di Alexander Albon nel primo turno di prove libere in Spagna, per poi cedergli nuovamente il sedile della FW44. Ricordiamo che Albon è stato sino a ora l'unico pilota Williams a portare a casa punti in questa stagione, mentre Nicholas Latifi si sta trovando in seria difficoltà dopo aver invece ben figurato nei confronti di George Russell nelle due annate precedenti.