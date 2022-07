F1 | Alpine: ecco le cause dei recenti problemi d'affidabilità

Alpine è in piena lotta per il quarto posto nel Mondiale Costruttori, essendo attualmente a 81 punti assieme alla McLaren. Eppure nelle ultime due gare - Silverstone e Red Bull Ring - ha dovuto fare i conti con problemi d'affidabilità che hanno minato le prestazioni delle buone A522 di Fernando Alonso ed Esteban Ocon.

Nel corso degli ultimi giorni, il team diretto da Otmar Szafnauer, ha studiato quanto accaduto a Silverstone e in Stiria, trovando cosa non abbia funzionato. Questo è certamente un ottimo punto di partenza per affrontare la prossima tornata di gran premi.

"In quel momento pensavamo che si trattasse di un guasto alla centralina", ha dichiarato il team principal di Alpine, Otmar Szafnauer a Motorsport.com. "Abbiamo riportato la centralina in fabbrica e siamo riusciti a riprodurre il problema. E non si trattava della centralina. Si trattava di una scatola che alimenta la centralina stessa".

"La centralina principale era a posto, ma la centralina che la alimentava non lo era. E se non la si alimenta, sembra che la centralina sia morta. Tutto lasciava pensare che la centralina fosse guasta, ma allora non sapevamo che la centralina non funzionava. E quello che non funzionava era un pezzo prodotto da Alpine".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Xavi Bonilla / DPPI

Nel frattempo, il problema alla pompa del carburante che ha causato il ritiro di Esteban Ocon a Silverstone e che si è ripetuto sulla vettura del francese dopo la bandiera a scacchi nella Sprint Race del Red Bull Ring era legato alla pompa ad alta pressione SSC fornita a tutti i team da Bosch.

Alpine ha ora ricondotto il guasto a una correzione che il team stesso ha dovuto apportare all'inizio dell'anno, dopo che diversi team avevano riscontrato problemi con la pompa standard e, in particolare, con il collegamento elettrico a essa.

"Il problema della pompa del carburante è che abbiamo avuto un paio di guasti precoci sul banco di prova", ha spiegato Szafnauer. "Pertanto, abbiamo cercato di risolvere questi problemi da soli, poiché la pompa standard di Bosch non funzionava in un impianto di F1, in quanto si tratta di un componente per vetture stradali".

"Diversi team hanno avuto questo problema e noi e la Ferrari abbiamo ottenuto dalla FIA l'esonero di effettuare le nostre riparazioni. Abbiamo quindi scelto la nostra strada per risolvere il problema legato a Bosch".

"E la nostra soluzione ha funzionato bene per le prime nove gare. Non abbiamo avuto problemi né al banco di prova, né in pista. Poi, però, è successo qualcosa, probabilmente abbiamo riscontrato alcuni tipi di carico diversi per qualsiasi motivo. E hanno iniziato a non funzionare".

"Anche Bosch è migliorata rispetto all'inizio e ha apportato modifiche per migliorare il collegamento elettrico. Quindi alcune squadre hanno utilizzato i miglioramenti di Bosch, mentre due squadre hanno utilizzato le proprie idee per migliorare le cose".

"Stiamo lavorando a una nuova soluzione per la Francia e, allo stesso tempo, stiamo analizzando ciò che Bosch ha fatto di recente per risolvere il problema iniziale".