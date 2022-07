F1 | AlphaTauri: in Francia aggiornamenti a carrozzeria e fondo

AlphaTauri si era affacciata alla stagione 2022 di Formula 1 con grandi aspettative. La AT02, che ha colpito immediatamente per la bella livrea e per alcune soluzioni, non ha però regalato le prestazioni sperate nella prima parte dell'anno.

Attualmente il team che ha base a Faenza si trova all'ottavo posto nel Mondiale Costruttori per via dei 27 punti accumulati nelle prime 11 gare. Alle sue spalle ci sono solo Aston Martin Racing con 18 punti e Williams con 3.

La lotta per il quarto posto nel Mondiale dedicato alle Case e ai team coinvolge McLaren e Alpine, appaiate a quota 81 punti, poi ecco Alfa Romeo con 51 punti e la sorprendente Haas a 34, ma già più staccata.

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda hanno faticato a ottenere prestazioni tali da poter replicare quanto di buono fatto nel biennio 2020-2021. Addirittura la squadra diretta da Franz Tost è reduce da tre gare - Canada, Gran Bretagna e Austria - senza arrivi a punti, mentre i rivali diretti hanno preso letteralmente il largo.

Per cercare di ovviare ai problemi della monoposto, AlphaTauri ha preparato una serie di aggiornamenti che faranno il loro esordio al Gran Premio di Francia, al Paul Ricard, nel prossimo fine settimana.

"Abbiamo una visione chiara di dove intervenire, e abbiamo aggiornamenti piuttosto grandi in arrivo, le avremo per il Gran Premio di Francia, e interesseranno la carrozzeria e il fondo", ha svelato Jody Egginton, direttore tecnico di AlphaTauri.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

"L'obiettivo delle novità che andremo a introdurre è quello di sistemare i problemi che abbiamo identificato nel corso delle prime gare".

"Dunque sì, siamo dietro rispetto a diversi team, ma se le novità funzionano come ci aspettiamo, queste dovrebbero rendere la vettura più facile da preparare, da assettare".

"Si tratta dunque di aggiornamenti aerodinamici. Questa è la situazione attuale in cui siamo".

"Al momento pensiamo di essere a posto con il porpoising. Stiamo monitorando la situazione e non è suonato alcun campanello d'allarme".

"Per quanto riguarda le modifiche fisiche da apportare alla vettura per soddisfare i requisiti del direttore tecnico, ci sono alcuni accorgimenti, ma non voglio entrare nei dettagli".

Pierre Gasly ha cercato di dare la sua visione riguardo le problematiche sorte sulla AT02 nel corso delle prime 11 gare della stagione.

"In questo momento, lo abbiamo visto a Silverstone, facciamo fatica e negli ultimi mesi non siamo migliorati. Al momento sappiamo che stiamo perdendo deportanza nelle curve ad alta velocità. In quei punti perdiamo tanto nei confronti dei diretti rivali".

"Detto questo, abbiamo bisogno di più carico. E poi, dopo aver cercato di far lavorare meglio l'anteriore all'apice delle curve, stiamo lottando con il wash out".

"Con Yuki abbiamo feedback che non sono troppo distanti l'uno dall'altro, e questo è abbastanza positivo. Credo che i primi aggiornamenti siano stati fatti più per reagire ai nuovi regolamenti e al porpoising che avevamo all'epoca, mentre ora dovrebbero essere puramente orientati alle prestazioni".