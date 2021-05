AlphaTauri: Tsunoda si trasferisce in Italia sotto tutela di Tost

Dopo l’ottimo inizio di stagione in Bahrain, gara d’esordio conclusa in nona posizione, Yuki Tsunoda non ha più raggiunto la zona punti. Il divario con Pierre Gasly si è confermato notevole, ma a preoccupare Red Bull a Alpha Tauri è la direzione della curva di crescita del ventenne giapponese, che sembra puntare alla direzione opposta rispetto a quella prevista.

Helmut Marko ha criticato in più occasioni l’atteggiamento di Tsunoda, e alla vigilia della trasferta di Baku ha deciso che dovrà lasciare l’Inghilterra (dove vive attualmente) per trasferirsi in Italia, dove vivrà a stretto contatto con l’Alpha Tauri.

“L’inizio di stagione è stato davvero fantastico – ha commentato Marko a Motorsport.com – poi, purtroppo, sono iniziati gli errori. Tentare di superare Hamilton sulla pista bagnata di Imola è stata una manovra ardita e, ovviamente, è andata male compromettendo la possibilità di terminare la corsa in zona punti".

"In qualifica, sempre in quel weekend, ha commesso un errore, che definirei di sfrontatezza. A Monaco gli abbiamo sottolineato quanto fosse importante non commettere errori nelle prove libere, ma nella seconda sessione è uscito in quella che chiamo la curva… Verstappen (uscita delle piscine), e quell’incidente gli ha tolto la progressione per far meglio in qualifica”.

“Ora abbiamo deciso che si trasferirà in Italia – ha proseguito Marko – dove vivrà sotto l’occhio vigile di Franz Tost. Yuki deve concentrarsi, ed imparerà che la Formula 1 è il campionato più duro dello sport automobilistico, e di conseguenza, anche il lavoro e l'approccio devono essere altrettanto professionali".

"Franz supervisionerà ed organizzerà la sua vita quotidiana, ad attendere Yuki c’è tanto allenamento, karting e molto lavoro al fianco della squadra. Dopo gli errori che ha commesso credo che anche la fiducia in sé stesso ne abbia risentito, e speriamo che la vita più controllata che lo attende in Italia possa metterlo sulla strada giusta. Sappiamo che il potenziale c’è, ma serve anche la giusta crescita”.