Alfa Romeo, Imparato: "Motorsport fondamentale, ma serve calma"

La domanda che tutti si pongono da tempo è: che fine ha fatto la vera e propria Squadra Corse di Alfa Romeo?

Abbiamo trattato questo argomento già in un paio di occasioni qualche tempo fa, analizzando la situazione attuale che il Biscione affronta in ambito sportivo.

L'Amministratore Delegato della Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, appena arrivato alla Casa tricolore ha dovuto riorganizzare un po' il tutto, partendo in primis dal prodotto di serie, per il quale si è concentrato principalmente su Stelvio e Giulia.

In una intervista esclusiva rilasciata a Motor1 Italia, il manager francese ha però rivelato che l'automobilismo legato alle competizioni è nei piani futuri dell'azienda.

"Alfa Romeo è la mobilità sportiva italiana dal 1910 ed è un marchio noto a tutti. Appena lo nomini, viene riconosciuto immediatamente, ovunque tu sia", sottolinea Imparato.

"Ammetto che non sono ancora entrato a pieno nel mondo del motorsport perché quando sono arrivato qui, la mia priorità era il prodotto di serie. Ho accettato immediatamente la proopsta di lavoro che il gruppo Stellantis mi ha fatto, c'erano delle priorità, ma apriremo a breve anche questo capitolo, con tutte le considerazioni del caso".

Attualmente il marchio Alfa Romeo appare sui cofani delle Sauber in F1, ma di ingegneristico non c'è assolutamente nulla nei box del circus.

Men che meno sono stati forniti supporti ufficiali ai team che hanno voluto portare le Alfa Romeo in pista nel turismo (Romeo Ferraris nel WTCR in primis, ma ce ne sono pure altri che hanno fatto dei tentativi recentemente).

Imparato ha però cominciato a farsi un'idea di quello che dovrebbe essere un lavoro da mettere in pratica, tenendo conto che attualmente all'opera ci sono 49 persone, che lui stesso ha definito "dei veri e propri kamikaze".

"Per Alfa Romeo il motorsport è qualcosa che fa parte del D.N.A. del marchio da sempre e quando vedo la F1, dico che è una delle discipline tra le più efficienti al mondo. Se lì non vai bene, allora si riflette su tutto il resto. Quindi dico che per Alfa Romeo il motorsport è fondamentale".

"E' una partita che dobbiamo giocare con calma, valutando tutte le cose che sono state fatte in passato e quello che sarà il futuro, visto che le evoluzioni avvengono molto rapidamente".

La stessa Romeo Ferraris ha intrapreso l'avventura dell'ETCR costruendo una Giulia elettrica che correrà nel primo campionato turismo dedicato a questo genere di mezzi. Oggi non esistono ancora Alfa Romeo di serie con questa tecnologia, ma l'AD transalpino sa che è il prossimo passo da fare, cercando di sfruttare il mondo dei motori a livello sportivo per compiere ulteriori passi avanti.

"Guardiamo il WEC e i temi ibridi che affronta, ma anche il rally sta lavorando su queste cose e sull'elettrificazione. E pure la F1 si è tuffata su questo genere di discorsi, abbinandoli all'efficienza. Stiamo studiando questo universo, facendo attenzione ad essere coerenti con le strade intraprese e valutando ciò che ci interessa".

"Non posso dire di avere una visione chiara di questo aspetto perché come dicevo prima, le priorità erano altre inizialmente. Fra alcuni mesi apriremo anche questo capitolo".

Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 1 / 20 Foto di: Pure ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 2 / 20 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 3 / 20 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 4 / 20 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 5 / 20 Foto di: ETCR Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 6 / 20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 7 / 20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 8 / 20 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Gabriele Tarquini, Alfa Romeo 155 TS BTCC 9 / 20 Foto di: RM Sotheby's Gabriele Tarquini, Alfa Romeo 155 TS BTCC 10 / 20 Foto di: RM Sotheby's Alfa Romeo Racing C41, dettaglio tecnico 11 / 20 Foto di: Uncredited Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 12 / 20 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 13 / 20 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 14 / 20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Coletti, Oliver Webb, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 15 / 20 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 16 / 20 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 17 / 20 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 18 / 20 Foto di: ETCR Stefano Coletti, Luca Filippi, Romeo Ferraris, Alfa Romeo Giulia ETCR 19 / 20 Foto di: ETCR Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 20 / 20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images