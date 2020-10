F1: AlphaTauri conferma Pierre Gasly per il 2021

La notizia era nell'aria, ma non solo: era quasi scontata. Come vi aveva anticipato qualche giorno fa Motorsport.com, Pierre Gasly rimarrà pilota titolare del team AlphaTauri anche per la stagione 2021 di Formula 1.

Il team che ha base a Faenza ha annunciato di aver deciso di trattenere il pilota transalpino nella tarda mattinata di oggi con un breve, ma significativo comunicato stampa.

Le prestazioni mostrate in questa stagione dal 24enne hanno convinto i vertici del team e di Red Bull a mantenerlo nella squadra "satellite" di Milton Keynes.

Pierre, nel corso di questa stagione, è stato capace di ottenere una straordinaria vittoria a Monza, la prima di AlphaTauri, la seconda complessiva del team faentino dal successo strepitoso ottenuto sotto la pioggia da Sebastian Vettel nell'ormai lontano 2008 sempre all'Autodromo di Monza.

Gasly felice della riconferma

"Sono estremamente felice di continuare a correre per la Scuderia AlphaTauri anche la prossima stagione", ha dichiarato senza esitazioni Gasly. "Quest'anno stiamo andando molto bene e siamo in linea per ottenere la nostra stagione di maggior successo da quando siamo in F1".

"Abbiamo una relazione, un'unione molto forte con il team. Siamo riusciti a portare a casa ogni occasione che abbiamo avuto, come la strepitosa vittoria ottenuta al Gran Premio d'Italia a Monza. E' stato un momento molto speciale per me e sono davvero orgoglioso per tutto il team".

"Darò il mio meglio per spingere il team e prenderò tutte le mie responsabilità per farlo arrivare più lontano possibile. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, una nuova sfida, sempre con il mio team".

Tost guarda già al futuro con Gasly

"Sono davvero molto felice che Pierre rimanga ancora con AlphaTauri nel 2021", ha detto Franz Tost, team principal della Scuderia AlphaTauri. "Pierre ha tatto parte della famiglia Red Bul per tanti anni e spero che ne faccia parte ancora a lungo. Sin da quando è tornato nel team, a metà 2018, ha costantemente mostrato ottime performance, portando a casa due podi, con un secondo posto in Brasile lo scorso anno e la straordinaria vittoria ottenuta nel GP di casa di AlphaTauri a Monza".

"Pierre ha dato prova di essere molto competitivo anche grazie a una grande comprensione della gara, estraendo il massimo potenziale dalla monoposto in ogni gara e dando feedback molto importanti agli ingegneri per lo sviluppo della monoposto"

"Mentalmente, Pierre è molto forte. E' sempre stato molto motivato e quando si pone un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo. Non vedo l'ora di continuare il nostro rapporto cercando di avere un 2021 di successo assieme a lui", ha concluso Tost.