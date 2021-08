F1 2021: gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Belgio

La pausa estiva è finita. In questo fine settimana torna la Formula 1 con un nuovo appuntamento in Europa: il Gran Premio del Belgio, che si terrà sullo storico circuito di Spa-Francorchamps.

Per seguire l'appassionante lotta per i titoli tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma anche tra Red Bull e Mercedes, vi proponiamo di seguito i palinsesti televisivi di Sky e TV8.

Su Sky potrete seguire in diretta tutti i turni di prove libere, qualifiche e gara, mentre sul Digitale Terrestre - canale TV8 - saranno trasmesse in differita qualifiche e gara.

Non dimenticate poi che potrete rimanere aggiornati riguardo a tutto ciò che accadrà in pista e fuori, da venerdì a domenica, tramite le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com.

GP del Belgio 2021 di F1: orari e durata delle sessioni

L'azione in pista scatterà nella giornata di venerdì 27 agosto con le prime due sessioni di prove libere sul tracciato di Spa-Francorchamps. Le Libere 1 inizieranno alle ore 11:30 e avranno la durata di 60 minuti, dunque, lo ricordiamo, 30 minuti in meno a disposizione per piloti e team rispetto all'anno passato.

La seconda sessione di prove libere è invece prevista nel pomeriggio italiano, ovvero dalle ore 15:00 alle 16:00. Anche in questo caso la sessione durerà un'ora.

Nella giornata di sabato 28 agosto ecco l'ultima sessione di prove libere e le qualifiche. Le Libere 3 dureranno 60 minuti e scatteranno alle ore 12:00, interrompendosi alle 13:00.

Per le qualifiche sarà necessario attendere le ore 15:00, quando i semafori della pit lane diverranno verdi e daranno il via alla Q1. Anche in questo caso le qualifiche dureranno un'ora tra Q1, Q2 e Q3.

Domenica 29, invece, sarà la giornata clou. Il gran finale. La gara prenderà il via alle 15:00 e segnerà il ritorno alle gare della F1 dopo un mese d'assenza, dovuta alla programmata pausa estiva. Inizierà così la seconda parte del Mondiale 2021 di Formula 1.

Come posso guardare il GP del Belgio in TV?

Canale: Sky Sport F1 HD

Canale: TV8 (Digitale Terrestre)

Numero del canale: 207 (Sky Sport F1 HD)

Numero del canale: 8 del Digitale Terrestre (TV8).

Ricordiamo che Sky trasmetterà in diretta tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e gara, mentre TV8 manderà in differita qualifiche e gara sul Digitale Terrestre.

Caratteristiche della pista (Spa-Francorchamps)

Pista: 7,004 km

Giri: 44

Distanza di gara: 308.052 km

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 27 agosto

Prove Libere 1: 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: 15:00 - 16:00

Sabato 28 agosto

Prove Libere 3: 12:00 - 13:00

Qualifiche: 15:00 - 16:00

Domenica 29 agosto

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 28 agosto

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 29 agosto

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 27 agosto

Prove Libere 1: 11:00 - 12:40

Prove Libere 2: 14:30 - 16:10

Sabato 28 agosto

Prove Libere 3: 11:30 - 13:10

Qualifiche: 14:30 - 16:10

Domenica 29 agosto

Gara: ore 14:30

Orari FIA F3 (Dirette su Sky)

Venerdì 27 agosto

Prove Libere: ore 10:05 – 10:50

Qualifiche: ore 13:55 – 14:25

Sabato 28 agosto

Sprint Race 1: ore 10:35

Sprint Race 2: ore 17:55

Domenica 29 agosto

Feature Race: ore 10:40