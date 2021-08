Mercato F1: Zhou interessa Williams e Alfa Romeo

Guanyu Zhou sta sondando tutte le strade possibili per essere al via del Mondiale di Formula 1 2022.

L’attuale leader della classifica generale del campionato Formula 2 ha atteso le decisioni di Alpine, essendo parte dell’Academy francese dal 2019, ma non trovando sbocchi nei programmi ufficiali della squadra sta sondando a tappeto tutte le opzioni disponibili sul mercato.

Possibilità che quest’anno sono ridotte a causa dei molti accordi biennali firmati nel 2020.

Con Alpine impossibilitata a garantirgli un posto in Formula 1, Zhou è libero di poter cercare sedili alternativi, senza vincoli legati a squadre che utilizzano powertrain della concorrenza.

Al momento le opportunità più concrete sono quelle di Williams e Alfa Romeo, due squadre che non hanno ancora annunciato la line-up 2022 e che potrebbero considerare la candidatura del ventiduenne cinese anche per un potenziale commerciale molto interessante.

Zhou arriverebbe con un buon 2021 in Formula 2 e con aziende pronte a supportare il suo debutto in Formula 1 con capitali importanti.

Guanyu non è però interessato al ruolo di terzo pilota, l’obiettivo è il debutto da titolare e si lavora per quello. A seguire con attenzione lo svolgimento delle trattative è anche la stessa Liberty Media, che vede in Zhou la possibilità di poter utilizzare un testimonial in prima linea per far breccia nel mercato cinese.

Zhou ha debuttato in un weekend di Formula 1 nello scorso Gran Premio d’Austria, disputando la sessione FP1 con la monoposto di Fernando Alonso. Il cinese ha ben impressionato i tecnici dell’Alpine, girando a meno di due decimi da Esteban Ocon a parità di mescola di pneumatici.