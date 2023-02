F1 | Diretta streaming: presentazione Red Bull Racing 2023

La Red Bull è la squadra che ha iniziato meglio di tutti la nuova era ad effetto suolo della Formula 1. La squadra di Milton Keynes ha dominato la stagione 2022 con la sua RB18, permettendo a Max Verstappen di conquistare il suo secondo titolo iridato consecutivo e la bellezza di 15 vittorie (nuovo record), cui si sono aggiunte anche le due del compagno di squadra Sergio Perez.

Questo vuol dire che i tecnici diretti da Adrian Newey avevano un'ottima base di partenza su cui andare a costruire la nuova monoposto, la RB19. Oggi la squadra presenterà la formazione 2023 a New York, quando in Italia saranno le ore 15, ma l'evento sarà soprattutto l'occasione per annunciare il nuovo partner per quanto riguarda i motori a partire dal 2026, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento, e la location non è affatto casuale.

Per quanto riguarda la monoposto, oggi invece ne vedremo i colori, ma per le forme bisognerà avere sicuramente più pazienza. La Red Bull stessa ieri ha ammesso la cosa sui social, pubblicando un'immagine con la scritta "coming soon" accanto al loro della vettura con cui Verstappen dovrà provare a difendere la corona di campione dagli assalti di Ferrari e Mercedes.

A New York saranno presenti anche i due piloti ed il team principal Christian Horner, che offriranno le prime sensazioni sulla stagione che sta per cominciare, e voi potrete seguire l'evento in live streaming direttamente qui. A seguire comunque troverete anche tutti gli approfondimenti e le dichiarazioni sul nostro sito.