"Hai fatto il massimo e il massimo non è bastato". Potrebbe essere questo il mantra della storia recente per Valtteri Bottas. Il finlandese, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle PL3, in Q1 ed in Q2, è stato beffato da Lewis Hamilton in Q3. Bottas ha chiuso le qualifiche pagando un ritardo di 313 millesimi al compagno di team e partirà dalla seconda posizione sulla griglia di partenza, domani.

"Lewis ha fatto il massimo, merita la pole. Ho dato tutto, vedremo come andrà domani", sono le dichiarazioni che a caldo ha rilasciato a Jenson Button al termine delle qualifiche.

"Sono state ottime qualifiche fino al Q3. Fin da subito ho azzeccato tutto, ma nel Q3 ho iniziato ad avere dei problemi al posteriore, che ha iniziato a sbandare", confessa Valtteri.

C'è però un precedente recente che gioca a suo favore: nel 2019, sulla griglia di partenza, era lui il poleman affiancato da Hamilton che, per merito di una strategia diversa, andò a vincere la corsa. Su questo punta il finlandese.

"Avrò una chance in partenza, lo scorso anno Lewis ha vinto con una strategia diversa dalla mia ma dovremo anche guardarci da chi è alle nostre spalle - Verstappen e Leclerc, ndr. -che sicuramente cercheranno di fare bene", conclude Bottas.