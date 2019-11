ERC: Lukyanuk tiene dietro Ingram nella Tappa 1 del Rally Hungary

Il pilota della Saintéloc aveva già portato in testa la sua Citroën C3 R5 ieri sera dopo la PS1 e a Nyíregyháza è riuscito ad incrementare a 44"4 il margine su Chris Ingram, secondo assoluto.

Nei 107,14km percorsi oggi, il russo ha anche rischiato tantissimo per la foratura della posteriore sinistra nella PS5, ma ha portato a termine la prova tenendosi dietro i rivali nella bagarre per il campionato.

“Non so se essere davanti oggi va bene o no, sicuramente in queste condizioni il grip sarà un problema se partiamo indietro - ha detto Lukyanuk - A volte abbiamo avuto difficoltà e al momento non è tutto così bello. Dobbiamo iniziare a pensare già a domani, pioverà e sarà ancor più scivoloso".

Le difficoltà delle PS hanno creato molti guai ai piloti, con uscite di strada, forature e problemi vari.

Ingram, che è partito da leader della serie, è stato molto prudente riuscendo a recuperare fino a portarsi a 21"5 da Lukyanuk grazie alla sua foratura nella PS5. Nella PS7, però, a terra è andata la posteriore destra della SKODA condotta dal pilota della Toksport WRT, che quindi è scivolato terzo alle spalle di Frigyes Turán, il migliore degli ungheresi, il quale ha superato Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) nella stessa prova approfittando di una foratura anche del ceco.

“Ogni rally è difficile, ma questo lo è ancora di più - ha detto l'inglese - che davanti ha montato gomme da pioggia e da asciutto miste - Tutto è andato bene e secondo i piani, dobbiamo evitare errori e problemi".

Mareš, in corsa come Campione dell'ERC1 Junior grazie al premio datogli dal promoter Eurosport Events, ha stupito al debutto sulla nuova ŠKODA Fabia R5 Evo. Il ragazzo è quarto a 6"8 da Turán e davanti a Callum Devine (Motorsport Ireland), anch'esso attardato per una gomma bucata, così come è accaduto per tre volte a Norbert Herczig (MOL Racing Team - Volkswagen Polo GTI R5).

L'ungherese è sesto davanti a Pál Lovász, Albert von Thurn und Taxis, Sean Johnston - al debutto con una R5 - e all'ottimo Erik Cais (ACCR Czech Rally Team), leader dell'ERC3.

Le speranze di titolo per Lukasz Habaj sono sfumate invece nella PS6 quando il pilota della Sports Racing Technologies ha forato una gomma della sua Fabia R5 danneggiando anche la sospensione. Dopo la vittoria dell'Azores Rallye, il polacco non chiude certamente bene la stagione, dato che ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il campione ungherese Ferenc Vincze era stato il più rapido della PS1 assieme a Lukyanuk, poi nella PS4 e nella PS5 ha forato perdendo terreno, fino alla definitiva resa nella PS6 per problemi di surriscaldamento.

Fuori nella PS4 anche Tibor Érdi Jr (sospensione) e Róbert Bútor (problema tecnico), mentre András Hadik, vincitore a Nyíregyháza l'anno scorso, ha sbattuto nella PS7. Il 41° compleanno di Niki Mayr-Melnhof è invece amaro causa rottura del cambio nella PS3. János Puskádi è finito fuori strada lasciando l'11° posto a Paulo Nobre.

Cais guida l'ERC3 nonostante la penalità

Erik Cais è leader dell'ERC3 con un buon margine su Marijan Griebel dopo la tappa di sabato del Rally Hungary. Il ceco aveva dovuto sostituire il cambio dopo la superspeciale di venerdì ed essendo uscito tardi dal servizio della Orsák Rally Sport si è preso 20" di penalità. Il ceco ha comunque insidiato Miklós Csomós, che uscito di scena nella PS4 gli ha lasciato la leadership. Griebel ha invece sofferto per una foratura e guai al cambio, tenendo comunque la piazza d'onore.

Nell'ERC Ladies’ Trophy, Ekaterina Stratieva e Nabila Tejpar sono divise da 20"2.

Abarth Rally Cup, ultimo giorno decisivo

Il titolo dell'Abarth Rally Cup verrà assegnato nella Tappa 2 ungherese, con Andrea Nucita e Dariusz Poloński entrambi ritirati sabato. Il siciliano ha avuto un problema elettrico stamattina appena partito, mentre il polacco si è fermato per una perdita d'olio. I due ripartiranno domenica. In ERC2 Mátyás Nagy è invece incappato in una foratura ritirandosi.

TOP10 (dopo PS7, 94,14km)

1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 R5 1h06m39.4s

2 Chris Ingram (GBR)/Ross Whittock (GBR) ŠKODA Fabia R5 +44.4s

3 Frigyes Turán (HUN)/László Bagaméri (HUN) ŠKODA Fabia R5 +1m05.6s

4 Filip Mareš (CZE)/Jan Hloušek (CZE) ŠKODA Fabia R5 +1m12.4s

5 Callum Devine (IRL)/Brian Hoy (IRL) Hyundai i20 R5 +3m39.5s

6 Norbert Herczig (HUN)/Ramón Ferencz (HUN) Volkswagen Polo GTI R5 +4m25.0s

7 Pál Lovász (HUN)/Tamás Kürti (HUN) ŠKODA Fabia R5 +5m03.1s

8 Albert von Thurn und Taxis (DEU)/Bernhard Ettel (AUT) ŠKODA Fabia R5 +5m39.0s

9 Sean Johnston (USA)/Alex Kihurani (USA) Citroën C3 R5 +6m04.4s

10 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta R2T +8m14.4s

FIA ERC3: Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta R2T

ERC Ladies’ Trophy: Ekaterina Stratieva (BGR) Peugeot 208 R2