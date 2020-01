Dakar, Sainz deluso: "Non è andata secondo i nostri piani"

Carlos Sainz e Lucas Cruz sono riusciti a mantenere la vetta della classifica generale della categoria Auto della Dakar 2020. Ma per un soffio. L'equipaggio del team MINI X-Raid è andato incontro a una giornata molto difficile, con situazioni che hanno fatto perdere loro diversi minuti di vantaggio nella classifica generale nei confronti dei loro diretti rivali.

L'equipaggio del team MINI si è perso circa al chilometro 104, in una zona di ingressi e uscite fluviali. Poi, come se non bastasse, sono stati costretti a sostituire una gomma che ha perso pressione nel corso della prova, pur non essendo una foratura conclamata.

Il quinto posto nella tappa di oggi a 6'16" dal vincitore Peterhansel ha permesso a Sainz di rimanere in vetta, ma con soli 24" di vantaggio nei confronti di Nasser Al-Attiyah, primo degli inseguitori, quando mancano appena 3 tappe alla fine di questa edizione della Dakar.

"Oggi non è stata una buona giornata", ha detto Sainz. Prima abbiamo sbagliato strada, perdendo circa 5-6 minuti. Poi il battistrada di una ruota si è sgonfiato e ci siamo dovuti fermare per cambiarlo. Non era forato, infatti non abbiamo capito il motivo dell'accaduto. Ma alla fine questa è la Dakar e domani dovremo continuare a spingere", ha dichiarato Sainz a fine tappa.

"il ritmo che noi e chi ci segue stiamo mantenendo è davvero veloce, è un ritmo più alto rispetto a quello di un rally raid. Noi oggi andavamo al massimo ed è stato un peccato, perché la giornata non è stata buona. Avevamo programmato di avere più vantaggio nei confronti dei rivali, invece è stato l'esatto contrario".

L'aspetto positivo, dopo la tappa di oggi, è che domani Sainz avrà un'ottima posizione di partenza nella prima parte della tappa marathon (senza assistenza). Sainz, però, si è detto dispiaciuto appena uscito dalla vettura.

"Non so proprio cosa troveremo. Domani sarà una tappa molto lunga, con tante dune, senza assistenza. Almeno avremo una buona posizione di partenza, ma bisogna viverla di giorno in giorno. Abbiamo visto oggi che questa avrebbe dovuto essere una bella giornata, invece non è andata bene. Abbiamo mantenuto la leadership, ma 24" sono davvero pochi".

