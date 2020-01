Dakar, Alonso: "Domani non partirò pensando di poter vincere"

Per Fernando Alonso e Marc Coma, quella di oggi è stata una tappa piuttosto complicata. La nona delle 12 in programma è stata diametralmente opposta a quella di ieri, in cui l'equipaggio spagnolo aveva chiuso addirittura al secondo posto dietro al sorprendente Serradori.

Alonso, oggi, ha completato la tappa al decimo posto. Già ieri aveva detto che oggi sarebbe stata una giornata difficile. Per un esordiente partire nelle prime posizioni le tappe è una questione complicata. Fernando, però, ha cercato di vedere l'aspetto più positivo del risultato odierno.

"Non posso lamentarmi. Ancora una volta abbiamo avuto una buona giornata. Ho vissuto una nuova esperienza aprendo la prova dopo aver superato rapidamente Serradori al chilometro 130 o 140. Da lì siamo stati davanti e per me è stata un'esperienza in più".

"Marc (Coma) è stato grandioso. Anche la macchina è andata bene e siamo stati in grado di fare una prestazione che ci ha consentito di essere nella posizione che speravamo in vista del percorso di domani, che presenterà ancora le dune. Speriamo di fare bene anche domani", ha detto l'ex pilota di F1 una volta arrivato al bivacco.

"Penso che in prove così sia sempre più difficile per il navigatore, perché è sempre sotto pressione. Non era facile, anche se oggi, grazie a Dio, le moto hanno disputato la tappa e hanno lasciato qualche traccia. E' andato tutto bene. Marc è stato bravo a calcolare metro per metro, non siamo mai andati avanti con dei dubbi. Alla fine nei primi 130 chilometri, pur essendo in mezzo alla polvere e frenati da una foratura, abbiamo perso appena 8 minuti. Nei restanti 300 non abbiamo perso poi così tanto".

Fernando ha poi spiegato come sia avvenuta la foratura nella prima parte della tappa di oggi: "I primi 100 chilometri erano molto difficili, perché pieni di rocce, canyon... Quando siamo arrivati all'assistenza al chilometro 160 tutti stavano cambiando le ruote. Giniel ha forato una volta, io na. Penso che anche Nasser abbia forato una volta. Dunque è stato un altro giorno di forature. Ma da ora in poi ci saranno solo dune. Dunque, in teoria, solo sabbia. Speriamo che questo problema finisca...".

Alonso affronterà per la seconda volta una tappa marathon dopo averlo già fatto al Rally del Marocco. Questa prova sembra poter essere un ritorno alle origini, con i piloti che dormiranno nel bel mezzo del nulla.

"Sono sempre più a mio agio e so qual è il ritmo di gara che devo tenere. Domani e dopodomani voglio anche sperimentare e capire queste due tappe e le dune che ci saranno. Nei test che ho fatto ad Abu Dhabi prima della gara ho potuto scoprire che sono difficili, piene di sorprese. Penso che saranno prove molto complicate per tutti. E se si aggiunge che non avremo assistenza e che dormiremo poco e saremo stanchi, l'errore potrà arrivare. Sarà molto importante essere totalmente concentrati".

Con la prova di oggi, Fernando è riuscito a entrare nella Top 10 della classifica generale delle Auto. Ora il suo obiettivo è rimanerci, magari cercando di attaccare per vincere la sua prima tappa alla Dakar. Lui, però, ha usato i piedi di piombo...

"Entrerò in prova con i piedi ben saldi a terra, sapendo che troveremo certamente sorprese se le dune saranno simili a quelle che ho affrontato ad Abu Dhabi. Non sappiamo bene come sarà il percorso, anche perché il roadbook lo avremo al mattino. Ci daranno solo qualche informazione oggi al briefing. Per noi le dune sono state ottime sino a ora, ma non entrerò in prova pensando che domani possa essere il nostro grande giorno".

"Nei test ero rimasto bloccato 3 o 4 volte e nei salti ho anche rotto una delle sospensioni anteriori. Le dune che abbiamo trovato sino a ora sono state abbastanza facili per me. Vedremo in che condizioni saremo al mattino. Sarà il decimo giorno di gara e potremmo essere affaticati, poi l'11esimo lo affronteremo dopo aver dormito nel deserto... Tutto ciò può portare a errori da parte nostra e noi dobbiamo cercare di evitarli", ha concluso.

Scorrimento Lista #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 1 / 23 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 2 / 23 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 3 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 4 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 5 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 6 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 7 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 8 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 9 / 23 Foto di: Red Bull Content Pool #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 10 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 11 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 12 / 23 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 13 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 14 / 23 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 15 / 23 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 16 / 23 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 17 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 18 / 23 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 19 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 20 / 23 Foto di: A.S.O. #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 21 / 23 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 22 / 23 Foto di: A.S.O. #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 23 / 23 Foto di: A.S.O.

Related video