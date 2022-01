Dakar | Moto, Tappa 4: Barreda si ripete, Petrucci ottimo 3°

Il nome di Joan Barreda è impresso sempre più a fuoco nella storia della Dakar. Nella quarta tappa dell'edizione 2022, una di quelle che lui stesso aveva indicato come una delle più selettive, il pilota della Honda ha firmato il suo 29° successo di tappa nel rally raid più famoso al mondo, il secondo quest'anno.

Una vittoria importante per "Bang Bang", che ha tenuto un ritmo forsennato fin dall'inizio della speciale, prendendo il comando al km 158 dei 465 cronometrati previsti tra al Qaisumah e Riyadh, dopo che nelle primissime fasi era stato un sorprendente Danilo Petrucci a dettare il passo.

Approfittando di una buona posizione di partenza (oggi scattava 24°), se confrontata a quella di tanti altri uomini di classifica, lo spagnolo ha guadagnato la settima piazza nella generale, riducendo sensibilmente il suo distacco e portandolo a 14'12" nei confronti del leader Sam Sunderland (è incappato anche in una penalità di 1' per un eccesso di velocità in una zona di controllo), che ha tenuto la sua GasGas davanti a tutti con il settimo tempo di giornata, seppur pagando 10 minuti sullo spagnolo.

Anzi, il britannico ha incrementato di poco il suo vantaggio sugli inseguitori, portandolo a 3'00" su Matthias Walkner, che con la sua KTM è riuscito a soffiare la seconda posizione ad Adrien van Beveren. Il francese della Yamaha si è dovuto accontentare del 12° crono di tappa ed ora è quindi terzo a 4'54" dalla vetta, dopo che ieri aveva quasi sfiorato il sorpasso portandosi a soli 4" da Sunderland.

Come già accennato, l'altro eroe di giornata però è stato senza ombra di dubbio Petrucci. L'ex pilota di MotoGP ha infatti tenuto un ottimo ritmo anche dopo essere stato superato da Barreda e si è presentato sul traguardo con uno strepitoso terzo tempo a 6'53", venendo superato anche dall'altra Honda di Pablo Quintanilla, che con i suoi 4'37" di ritardo si è ripreso la sesta posizione nella generale a 11'13".

Poco più tardi, "Petrux" è stato penalizzato di 10 minuti per un eccesso di velocità, ma questo toglie poco alla sua prestazione, visto che ormai è fuori classifica. Aumentare però il rammarico per il ritiro di due giorni fa, perché anche nella seconda tappa era in lotta per la top 5 quando è finito ko. Il passo per stare con i migliori quindi c'è, ma ormai il pilota della KTM potrà solo togliersi qualche soddisfazione di tappa, proprio come oggi.

Tra i principali protagonisti di giornata ci sono i portacolori della Sherco, con Rui Goncalves che ha chiuso quarto davanti al compagno di squadra Lorenzo Santolino. Lo spagnolo quindi si è confermato tra i piloti da tenere d'occhio anche in ottica vittoria finale, visto che al momento si è affacciato addirittura in quinta posizione nella generale, con un gap di appena 10'28" su Sunderland.

Santolino si è visto superare dopo la conclusione della prova dall'altra GasGas di Daniel Sanders. La direzione gara ha infatti accolto il reclamo presentato contro i dieci minuti di penalità che gli erano stati inflitti nella seconda tappa per non aver rispettato una control zone. Nonostante oggi abbia chiuso solo 17°, l'australiano si è quindi riproiettato quarto nella generale, a 7'07" dal compagno di squadra. Ha perso terreno invece lo statunitense Skyler Howes: il pilota della Husqvarna oggi si è piazzato 21° ed ora nella generale è ottavo a 15'16".

Attardato anche il vincitore della passata edizione Kevin Benavides, ora decimo a 25'12", ma ad avere la peggio è stato senza ombra di dubbio il suo compagno in KTM, ovvero Toby Price. Partendo per secondo, l'australiano si è ritrovato a pagare 27'30". Nella generale quindi è 16° a 43'36" e non si può negare che lui e Ricky Brabec siano le grandi delusioni di questa prima parte di gara, visto che lo statunitense della Honda non ha mai brillato ed è 18° a 52'58".

Oggi ha fatto più fatica anche Mason Klein, 25° a 22'11", ma quella dello statunitense rimane un'ottima gara per un rookie di appena 20 anni: nella generale è 15° e conserva il primato sia tra gli esordienti che nella Rally2. Per quanto riguarda la Original by Motul, a dettare il passo è sempre il lituano Arminas Gelazninkas, ora 30° nella generale alle spalle di un ottimo Paolo Lucci, anche oggi autore di un brillante 22° tempo con la Husqvarna del Solarys Racing.

Quad: primo squillo di Maksimov, Copetti resta leader

Passando alla categoria Quad, sul traguardo di Riyadh si è celebrata la prima affermazione di tappa del russo Aleksandr Maksimov, ma bisogna dire che per il momento questa edizione ci sta regalando una corsa molto più aperta rispetto a quanto abbiamo visto nel passato più recente.

L'esordiente, infatti, ha chiuso i 465 km cronometrati odierni con un margine di appena 1'52" sul vincitore della passata edizione Manuel Andujar e con 3'08" sul francese Alexandre Giroud. Nella classifica generale, però, a comandare è sempre lo statunitense Pablo Copetti, oggi quarto a 4'17".

Il suo margine su Giroud è rimasto di 14'20", ma resta piuttosto distanziato anche Maksimov, che deve sempre fare i conti con la penalità di 17 minuti rimediata nelle prime fasi della corsa. Andujar poi segue in quarta piazza, staccato di 29'08". Tanto anche il terreno perso dal polacco Kamil Wisniewski, che quindi nella generale si è visto soffiare la top 5 dal brasiliano Marcelo Medeiros.

Dakar 2022 - Classifica generale Moto dopo la Tappa 4 (Top 10)

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Sam Sunderland GasGas 15.30’01” 2 Matthias Walkner KTM +3'00" 3 Adrien van Beveren Yamaha +4'54" 4 Daniel Sanders GasGas +7'07" 5 Lorenzo Santolino Sherco +10'28" 6 Pablo Quintanilla Honda +11'13" 7 Joan Barreda Honda +14'12" +1'00"

8 Skyler Howes Husqvarna +15'16" 9 Stefan Svitko KTM +20'42" 10 Kevin Benavides KTM +25'12" Dakar 2022 - Classifica generale Quad dopo la Tappa 4 (Top 5) Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Pablo Copetti Yamaha 19.25’41” 2 Alexandre Giroud Yamaha +14'20" 3 Aleksandr Maksimov Yamaha +24'55" +17'00" 4 Manuel Andujar Yamaha +29'08" 5 Marcelo Medeiros Yamaha +1.15'38" +15'00"