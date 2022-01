Dakar | Auto, Tappa 4: Al-Rajhi penalizzato. Trionfa Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah continua nel suo incedere inarrivabile vincendo anche la Tappa 4 della 44esima edizione della Dakar, quella che ha portato la carovana da Al Qaisumah a Riyadh, dopo 707 chilometri complessivi di speciale tra quelli cronometrati e quelli invece dedicati al trasferimento.

Il pilota del team Toyota Gazoo Racing South Africa si è trovato la vittoria in mano dopo averla sfiorata per una manciata di secondi, proprio mentre Yazeed Al-Rajhi era intento a festeggiare la prima vittoria di tappa in questa Dakar. Il pilota del team Overdrive Toyota è stato penalizzato dai commissari di gara con 2 minuti da aggiungere al suo tempo di gara, facendolo scivolare al quinto posto.

Il saudita, infatti, non ha rispettato la velocità imposta in una zona a velocità controllata, dunque ha ricevuto in automatico 2 minuti di penalità che sanno di beffa. Una disattenzione che ad Al-Rajhi è costata carissima, perché ha gettato al vento una prestazione degna di nota che lo aveva portato a battere mostri sacri come Al-Attiyah, Sébastien Loeb e Carlos Sainz.

Con questa decisione dei commissari, Al-Attiyah ha potuto cogliere la terza vittoria di tappa in questa Dakar e ha allungato ancora - seppure di pochi secondi - nei confronti del primo e unico dei rivali per la vittoria finale, Sébastien Loeb. I due sono arrivati a fine tappa staccati di 25" in favore del qatariota della Toyota e questo lascia praticamente inalterata la classifica generale nelle prime 2 posizioni.

Per Al-Rajhi arriva comunque una buona notizia: grazie al quinto posto odierno è riuscito a salire in terza posizione nella classifica generale della classe Auto, anche se con un vantaggio di appena 2 secondi nei confronti di Giniel De Villiers, ancora quarto. Ha perso invece tanto terreno Lucio Alvarez: il pilota argentino del team Overdrive Toyota è così scivolato dal terzo al quinto posto, pur essendo staccato di meno di 5 minuti dal compagno di marca sudafricano.

La tappa di oggi è stata molto combattuta, perché Carlos Sainz - vincitore della tappa di ieri - ha ottenuto il terzo posto a 52" dal vincitore. Anche questo risultato certifica come l'Audi abbia intrapreso una buona strada nel progetto della RS Q e-tron, ma per avere riscontri sul lungo periodo dovremo attendere la fine di questa Dakar.

Per un Sainz che centra un'altra Top 3, c'è Stéphane Peterhansel, l'altra faccia della medaglia Audi. Il francese si è dovuto fermare in prova dopo pochi chilometri per aver rotto un ammortizzatore, quello della sospensione posteriore sinistra (la stessa divelta nella prima tappa). Anche in questo caso il pluri vincitore del rally raid più celebre al mondo è stato costretto ad aspettare l'assistenza e a perdere altre ore.

Buona prova per Yasir Seaidan, pilota del team X-Raid MINI, quarto con il buggy MINI John Cooper Works, staccato di 1'34" da Al-Attiyah. Non male nemmeno la prova di Giniel De Villiers, sesto con la seconda Toyota Hilux ufficiale, mentre Henk Lategan ha perso diverse decine di minuti per un problema alla sospensione posteriore destra della sua Toyota Hilux, che lo ha costretto a fermarsi dopo il WP del chilometro 239 proprio mentre era in testa alla tappa.

Veniamo alle note ulteriormente dolenti della tappa, con il lituano Benediktas Vanagas del team Toyota Gazoo Racing Baltics che è stato autore di un incidente spettacolare: uscito troppo forte da una duna di piccole dimensioni, la sua Hilux è atterrata di muso e ha iniziato a capottare. L'impatto a terra, avvenuto a più riprese, è stato molto violento. Fortunatamente l'equipaggio è uscito incolume dalla tremenda carambola, ma questo ha posto fine alla sua gara.

L'altra brutta notizia riguarda Nani Roma. Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme si è ritirato dopo 80 chilometri di tappa a causa di un problema meccanico verificatosi sulla sua Hunter. Da segnalare anche il ritiro di Romain Dumas causato dal guasto al cambio della sua vettura.

Dakar 2022 - Auto - Classifica dopo la Tappa 4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota Hilux 4X4 13h26'02” 2 Loeb/Lurquin Hunter BRX Prodrive +38'05" 3 Al Rajhi/Orr Toyota Hilux 4X4 +49'15" +2'00" 4 De Villiers/Murphy Toyota Hilux 4X4 +49'17" +5'00" 5 Alvarez/Monleon Toyota Hilux 4X4 +53'58" 6 Vasilyev/Uperenko BMW X5 +1h03'52" 7 Przygonski/Gottschalk Mini Buggy JCW +1h11'57" 8 Prokop/Chytka Ford Raptor RS +1h13'26" 9 Terranova/Oliveras Carreras Hunter BRX Prodrive +1h16'42" 10 Halpern/Graue Mini Buggy JCW +1h17'23"