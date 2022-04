Video CIAR | Tragedia sfiorata per De Tommaso a Sanremo, poi è 3°

Il terzo posto ottenuto da Damiano De Tommaso al Rallye Sanremo è un altro bellissimo risultato in questo suo inizio di stagione 2022 del CIAR.

Dopo la piazza d'onore del Rally Il Ciocco e Valle Del Serchio, per il varesino e la co-pilota Giorgia Ascalone c'è un ulteriore trofeo da portare a casa in Liguria, reso ancor più particolare per quanto è successo nella PS8.

In quel momento il portacolori di CR Motorsport-Meteco Corse stava lottando per raggiungere il secondo posto, quando un lieve errore commesso in una curva a sinistra ha portato la sua Škoda a toccare con la posteriore destra la montagna.

Damiano De Tommaso, Giorgia Ascalone, CR Motorsport-Meteco Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo Photo by: ACI Sport

Non un impatto violento, ma sufficiente a far intraversare la Fabia, che girandosi di 180° ha proseguito la sua corsa per diversi metri senza controllo da parte del guidatore verso il tornante successivo.

La salita ha pian piano rallentato l'auto, che però è arrivata lunga alla svolta verso destra andando a colpire lateralmente un muretto di mattoni posto a delimitare la carreggiata dallo strapiombo.

E qui c'è stato il vero e proprio miracolo perché la vettura bianco-gialla, con grandissima fortuna per i suoi occupanti, si è fermata sul bordo, mentre il muretto crollava nel precipizio sottostante, con la Ascalone che si è praticamente ritrovata con lo sguardo sul vuoto alla sua destra.

Questione davvero di centimetri che hanno fatto sì che non fossimo qui a raccontare una tragedia, ma un ottimo risultato che De Tommaso e la sua navigatrice sono riusciti a firmare dopo che nel Parco Assistenza i tecnici del team hanno sistemato la ruota malmessa della Fabia.

Damiano De Tommaso, Giorgia Ascalone, CR Motorsport-Meteco Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo Photo by: ACI Sport

"Nella sfortuna, alla fine è andata bene. Voglio guardare il lato positivo, abbiamo fatto un altro podio e va bene così. Sono contento che in questa gara abbiamo guadagnato ancora qualcosina, almeno rispetto al Ciocco", dice all'arrivo il lombardo, che in quel momento ha perso secondi preziosi per restare attaccato ai primi.

"Abbiamo dimostrato che sul passo siamo lì a giocarcela coi primi, ci tengo a ringraziare tutta la squadra perché mi motiva tantissimo, spingendomi a fare sempre meglio mettendomi a mio agio".

"Secondo me ci siamo, spero che un giorno possa arrivare anche il nostro momento".

Per quel che si è visto tra Toscana e Liguria, l'equipaggio De Tommaso/Ascalone è uno di quelli da tenere d'occhio nei prossimi appuntamenti della serie.

Intanto le spaventose immagini tratte da ACI Sport TV ci dicono anche che la fortuna e gli Angeli Custodi hanno vegliato sui due, facendo solamente correre un terrificante brivido lungo la schiena di tutti.