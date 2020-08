CIR: Alessio Profeta diventa pilota dell'ACI Team Italia

Alessio Profeta è stato selezionato da ACI Team Italia. Il giovane pilota palermitano protagonista del Campionato Italiano Rally da due stagioni diventa portacolori della nazionale piloti a partire dal 43° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, che il 21 e 22 agosto prossimi sarà il secondo appuntamento del CIR.

Lo ha annunciato la selezione “Progetto Giovani” per mezzo del Presidente Daniele Settimo.

“Alessio Profeta ha dato prove di crescita sportiva nelle due stagioni in cui è stato tra i protagonisti del CIR - spiega il Presidente della Commissione rally - stiamo valutando diversi giovani piloti al fine di inserirli nei programmi Junior Aci Team Italia. Il vivaio nazionale promette, pertanto, occorre accompagnare i giovani talenti nel percorso sportivo”.

Alessio Profeta è palermitano classe 1996, ha iniziato a correre con i kart, dove a 15 anni ha rappresentato l’Italia in una gara internazionale e da 4 anni è passato ai rally. Profeta è da sempre affiancato dal navigatore concittadino Sergio Raccuia sulla Skoda Fabia R5 che prepara e segue il team di famiglia PrOli.

Image

Profeta e Raccuia lo scorso anno hanno conquistato la prima vittoria assoluta della carriera rallistica in casa al Rally del Sosio, nella prima gara del CIR 2020 al Rally di Roma Capitale hanno chiuso al 9° posto in classifica ed il secondo successo assoluto è arrivato domenica 9 agosto, al messinese Rally del Tirreno valido per la Coppa Italia Rally.

“E’ una grande gratificazione ed un privilegio poter vestire i colori di ACI Team Italia - esordisce Profeta - stiamo cercando di progredire per gradi nella crescita sportiva. Il nostro obiettivo principale è acquisire esperienza in una serie di primo piano come il Tricolore Rally. Siamo davvero grati alla Commissione ed al Presidente Daniele Settimo per questa importante opportunità che cercheremo di ripagare con un proficuo apprendistato”.

Appuntamento in Garfagnana, dunque, per 11 prove speciali tutte concentrate sabato 22 agosto, una gara ad alto impegno su 375,72 KM di percorso, di cui 94,42 Km contro il cronometro.