Thierry Neuville e Stefano Albertini sono stati grandissimi protagonisti al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara d'apertura del CIR 2021.

Il belga, mandato in Toscana dalla Hyundai Motorsport per incrementare la sintonia con il suo nuovo navigatore Martijn Wydaeghe, ha dovuto spingere a fondo sull'acceleratore della propria i20 R5 per avere la meglio degli agguerritissimi concorrenti del Tricolore.

Fra questi è veramente super la prova di Albertini, che a lungo ha insidiato il belga e non solo taglia il traguardo con il secondo posto della classifica generale, ma piazza la Škoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Danilo Fappani al primo della graduatoria CIR.

Grande soddisfazione per il portacolori di BS Sport, che dopo l'ultimo giro di ripetizioni delle PS "Massa-Sassorosso" (6,90km), "Careggine" (14,90 km) e "Molazzana" (8,68 km) chiude con solo 22"7 di ritardo nei confronti di un asso del WRC come Neuville, il quale ha firmato il miglior crono in 4 PS di fila quest'oggi, oltre alla Power Stage vinta venerdì pomeriggio.

Un finale mozzafiato che ha visto combattere anche Giandomenico Basso-Lorenzo Granai per la piazza d'onore CIR: l'equipaggio della Movisport è stato fulmineo nel giro conclusivo di prove, trovando quel feeling con la Škoda per riuscire ad ottenere un tempone nella PS10 e a superare la Fabia di Fabio Andolfi-Stefano Savoia (ACI Team Italia), molto concreti per tutto l'evento.

Questo risultato per i sopracitati è stato favorito anche dall'uscita di scena nella PS9 della Citroën C3 R5 di Damiano De Tommaso-Massimo Bizzocchi: la coppia della Meteco Corse/F.P.F. Sport era in quel momento terza CIR e mastica amarissimo gettando al vento quello che poteva essere un buon risultato.

In questo modo, salgono in Top5 tricolore Rudy Michelini-Michele Perna con la Volkswagen Polo GTI R5 della Movisport, seguiti dalla Škoda del team Balbosca condotta da Tommaso Ciuffi-Nicolò Gonella.

Una bella figura la fanno anche Thomas Paperini-Monica Cicognini con la Škoda della Art-MM Motorsport, ottenendo un settimo posto assoluto tenendosi alle spalle la Volkswagen di Marco Signor-Francesco Pezzoli, in risalita nel pomeriggio di oggi.

Nono piazzamento per Paolo Andreucci e Francesco Pinelli, schierati dal Team MRF Tyres con una Fabia per raccogliere dati per lo sviluppo delle gomme indiane. "Ucci" ha fatto quello che doveva fare, senza esagerare pur conoscendo bene le strade di casa e pensando solo all'esperienza per la squadra.

Un problema accusato ad una ruota nella PS9 ha fatto crollare in classifica la Fabia di Alessio Profeta-Sergio Raccuia. L'equipaggio della Island Motorsport è stato sfortunatissimo, ritrovandosi davanti la macchina di De Tommaso e per evitarla è arrivata una toccata sul bordo strada con conseguente tempo perso.

In questo modo, riescono a riacchiappare la Top10 Andrea Crugnola-Pietro Ometto con la i20 R5 del team Hyundai Rally Italia-Movisport-Friulmotor. Un vero peccato per il varesino Campione in carica, che in mattinata ha riportato la rottura del semiasse accumulando un ritardo enorme che non gli ha permesso di combattere per il successo, ma riuscendo comunque a portare a casa qualcosina in termini di punti.

La zona punti CIR viene completata da Luca Bottarelli-Walter Pasini sulla Ford Fiesta R5 del New Turbomark Rally Team.

CIR - Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: Classifica Finale

Alessio Profeta, Sergio Raccuia, Island Motorsport, Skoda Fabia Rally2 Evo 1 / 50 Foto di: ACI Sport Alessio Profeta, Sergio Raccuia, Island Motorsport, Skoda Fabia Rally2 Evo 2 / 50 Foto di: ACI Sport Andrea Mazzocchi, Silvia Gallotti, Leonessa Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo 3 / 50 Foto di: ACI Sport Damiano De Tommaso, Massimo Bizzocchi, Meteco Corse, Citroen C3 R5 4 / 50 Foto di: ACI Sport Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 5 / 50 Foto di: ACI Sport Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 6 / 50 Foto di: ACI Sport Giacomo Scattolon, Giovanni Bernacchini, Movisport, Volkswagen Polo GTI R5 7 / 50 Foto di: ACI Sport Fabio Andolfi, Stefano Savoia, ACI Team Italia, Skoda Fabia Rally2 Evo 8 / 50 Foto di: ACI Sport Giandomenico Basso, Lorenzo Granai, Movisport, Skoda Fabia Rally2 Evo 9 / 50 Foto di: ACI Sport Giandomenico Basso, Lorenzo Granai, Movisport, Skoda Fabia Rally2 Evo 10 / 50 Foto di: ACI Sport Marco Pollara, Daniele Mangiarotti, Movisport, Citroen C3 R5 11 / 50 Foto di: ACI Sport Marco Pollara, Daniele Mangiarotti, Movisport, Citroen C3 R5 12 / 50 Foto di: ACI Sport Luca Bottarelli, Walter Pasini, New Turbomark Rally Team, Ford Fiesta R5 13 / 50 Foto di: ACI Sport Paolo Andreucci, Francesco Pinelli, Team MRF Tyres, Skoda Fabia Rally2 Evo 14 / 50 Foto di: ACI Sport Marco Signor, Francesco Pezzoli, Volkswagen Polo GTI R5 15 / 50 Foto di: ACI Sport Marco Pollara, Daniele Mangiarotti, Movisport, Citroen C3 R5 16 / 50 Foto di: ACI Sport Partenza 17 / 50 Foto di: ACI Sport Rachele Somaschini, Giulia Zanchetta, RS Team Italia, Citroen C3 R5 18 / 50 Foto di: ACI Sport Rudy Michelini, Michele Perna, Movisport, Volkswagen Polo GTI R5 19 / 50 Foto di: ACI Sport Stefano Albertini, Danilo Fappani, BS Sport, Skoda Fabia Rally2 Evo 20 / 50 Foto di: ACI Sport Tommaso Ciuffi, Nicolò Gonella, Balbosca, Skoda Fabia Rally2 Evo 21 / 50 Foto di: ACI Sport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 22 / 50 Foto di: ACI Sport Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 23 / 50 Foto di: ACI Sport Paolo Andreucci, Francesco Pinelli, Team MRF Tyres, Skoda Fabia Rally2 Evo 24 / 50 Foto di: ACI Sport Stefano Albertini, Danilo Fappani, BS Sport, Skoda Fabia Rally2 Evo 25 / 50 Foto di: ACI Sport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 26 / 50 Foto di: ACI Sport Stefano Albertini, Danilo Fappani, BS Sport, Skoda Fabia Rally2 Evo 27 / 50 Foto di: ACI Sport Fabio Andolfi, Stefano Savoia, ACI Team Italia, Skoda Fabia Rally2 Evo 28 / 50 Foto di: ACI Sport Damiano De Tommaso, Massimo Bizzocchi, Meteco Corse, Citroen C3 R5 29 / 50 Foto di: ACI Sport Andrea Crugnola, Pietro Ometto, Hyundai Rally Team Italia, Movisport, Friulmotor, Hyundai i20 R5 30 / 50 Foto di: ACI Sport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 31 / 50 Foto di: ACI Sport Andrea Crugnola, Pietro Ometto, Hyundai Rally Team Italia, Movisport, Friulmotor, Hyundai i20 R5 32 / 50 Foto di: ACI Sport Andrea Crugnola, Pietro Ometto, Hyundai Rally Team Italia, Movisport, Friulmotor, Hyundai i20 R5 33 / 50 Foto di: ACI Sport Andrea Mazzocchi, Silvia Gallotti, Leonessa Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo 34 / 50 Foto di: ACI Sport Damiano De Tommaso, Massimo Bizzocchi, Meteco Corse, Citroen C3 R5 35 / 50 Foto di: ACI Sport Damiano De Tommaso, Massimo Bizzocchi, Meteco Corse, Citroen C3 R5 36 / 50 Foto di: ACI Sport Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 37 / 50 Foto di: ACI Sport Antonio Rusce, Sauro Farnocchia, Gass Racing, Skoda Fabia Rally2 Evo 38 / 50 Foto di: ACI Sport Giandomenico Basso, Lorenzo Granai, Movisport, Skoda Fabia Rally2 Evo 39 / 50 Foto di: ACI Sport Marco Pollara, Daniele Mangiarotti, Movisport, Citroen C3 R5 40 / 50 Foto di: ACI Sport Marcello Razzini, Rudy Pollet, Automobili Collecchio Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo 41 / 50 Foto di: ACI Sport Luca Bottarelli, Walter Pasini, New Turbomark Rally Team, Ford Fiesta R5 42 / 50 Foto di: ACI Sport Liberato Sulpizio, Alessio Angeli, Rally Team, Skoda Fabia Rally2 Evo 43 / 50 Foto di: ACI Sport Giacomo Scattolon, Giovanni Bernacchini, Movisport, Volkswagen Polo GTI R5 44 / 50 Foto di: ACI Sport Francesco Lovati, Giacomo Ciucci, Gass Racing, ACI Team Italia, Ford Fiesta Rally4 45 / 50 Foto di: ACI Sport Giacomo Guglielmini, Simone Giorgio, Dimensione Corse, Ford Fiesta Rally4 46 / 50 Foto di: ACI Sport Fabio Andolfi, Stefano Savoia, ACI Team Italia, Skoda Fabia Rally2 Evo 47 / 50 Foto di: ACI Sport Andrea Nucita, Giuseppe Nucita, Peugeot Sport Italia, Peugeot 208 Rally4 48 / 50 Foto di: ACI Sport Patrizia Perosino, Veronica Verzoletto, Skoda Fabia Rally2 Evo 49 / 50 Foto di: ACI Sport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 50 / 50 Foto di: ACI Sport