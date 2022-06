Pirelli Cup | Si torna in pista nel weekend a Vallelunga

Un tracciato che metterà alla prova i piloti in entrambe le classi in gara e che con la sua particolare conformazione rende avvincenti le sfide e non da mai nulla per scontato. Gare da fiato sospeso, incerte e mai scontate sino alla bandiera a scacchi, come da sempre ci ha abituati la Pirelli Cup.

"Arriviamo a Vallelunga dopo la drammatica tappa del Campionato Italiano Velocità Salita nella quale il destino beffardo ha portato alla scomparsa in gara di un pilota e che ha ammutolito l'intero paddock. Non abbiamo parole descrivere per ciò che proviamo, la tristezza ed il dolore per la scomparsa di chi ci ha lasciato inseguendo la sua e la nostra passione", ha detto Luca Raggi.

"Continuare nel nostro lavoro per dare una sempre più puntuale assistenza nei campi di gara é un modo per tributare un omaggio anche ai piloti che hanno pagato a caro prezzo l'amore per questo sport".

"Ripartiamo quindi con un doppio appuntamento: Coppa Italia Velocit e CIV Junior. Nel CIV Junior, che ci vedrà presenti alla seconda tappa di Ortona per dare assistenza tecnica ai giovani piloti abbiamo potuto misurare con mano quanto sempre grande sia l’interesse per il nostro sport da parte dei giovanissimi".

"Quando vedi brillare gli occhi di gioia a questi mini campioncini ogni volta che salgono in sella è sempre una grande emozione. Sport come stile di vita e crescita. Il nostro compito lasciare che si divertano e imparino dalla scoperta della vittoria ma anche del sacrificio per raggiungere i risultati e le sconfitte come momento di ripartenza".

"Ora arriviamo a Vallelunga carichi e pronti a tuffarci in un ennesimo weekend di Coppa Italia. Pirelli Cup ci sta regalando tante soddisfazioni, i piloti dall’inizio del campionato stanno già andando molto forte e hanno da subito decretato l’altissimo livello del Trofeo".

"Risultati di gara sorprendenti e performances di assoluto valore che ci lasciano prevedere che anche a Vallelunga ne vedremo delle belle. Invitiamo tutti gli appassionati a venire a godersi le gare dagli spalti e respirare l’aria del paddock".

"Grazie ai nostri partner che ci supportano con grande entusiasmo. E’ grazie al loro prezioso e determinante supporto che possiamo raggiungere questi importanti risultati".

"Infatti con grande orgoglio annunciamo che saremo presenti con la nostra Hospitality alla tappa di Misano Adriatico del Campionato del Mondo Superbike. Con tutto il nostro staff saremo a completa disposizione del pubblico e degli appassionati per offrire momenti di relax nella nostra lounge esclusiva o comodamente nel massimo confort gustare le prelibatezze gastronomiche create dalla nostra Chef Chantal".

"Ma non basta, perchè subito dopo concluderemo questo vortice di appuntamenti con il Track day Pirelli. Un autentico bagno di passione per tutti i clienti Pirelli, iniziative speciali, test e tante tante sorprese per tutti".

Non ci resta che attendervi tutti a Vallelunga, per un imperdibile tappa della Pirelli Cup 2022.