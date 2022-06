CIV Junior | Seconda tappa positiva per Idealgomme ad Ortona

Una kermesse dominata da temperature molto elevate che hanno messo alla frusta uomini e mezzi, ma che non hanno scoraggiato il numerosi pubblico presente sugli spalti e nel paddock.

Idealgomme eventi, racing service ufficiale Pirelli per questa manifestazione, é stata presente fin dal venerdì, giornata dedicata alle verifiche tecniche e documentali dei giovani centauri.

Il nuovissimo Diablo SBK nelle varianti da 10 e 12 pollici si é dimostrato durevole e molto performante anche con temperature devvero torride. Notevole la presenza di piloti stranieri, dalla Slovacchia alla Svizzera, dalla Repubblica Ceca all'Olanda per dare una caratura ancora più internazionale all'evento.

Luca Raggi di Idealgomme ha detto: "Siamo entusiasti di questa nuova avventura che Pirelli ci ha dato l'opportunità di affrontare: la sportività ed i veri valori della sana competizione li ritroviamo negli occhi di questi giovani, futuri campioni di domani"

Ed ora in attesa delle classifiche già si pensa al prossimo appuntamento in terra Emiliana per la terza tappa del CIV Junior.

Seconda tappa Civ Junior 2022