Intercontinental GT: 2020 con quattro gare, spostata Kyalami

Il calendario 2020 dell'Intercontinental GT Challenge rimarrà di quattro eventi per quest'anno, con il promoter SRO che non ha trovato il modo di sostituire la 10h di Suzuka, cancellata a causa della pandemia di Coronavirus.

Il round giapponese previsto inizialmente per agosto era saltato ufficialmente a maggio, ma la speranza di Stéphane Ratel e soci era quella di trovare una sostituzione, che però viste le difficoltà logistiche e le concomitanze con altre gare non è stato possibile attuare.

Inoltre SRO ha anche adottato la strategia di posticipare l'appuntamento di Kyalami, andando in Sudafrica il weekend del 10-12 dicembre anziché a metà novembre.

Questo per dare modo a tutti i partecipanti di organizzare bene i rispettivi viaggi, sia per chi corre in Europa che per chi è impegnato in IMSA, pensando anche che il primo impegno del 2021 sarà la 12h di Bathurst a febbraio.

"Spostare Kyalami a metà dicembre è una scelta sensata dal punto di vista logistico che evita complicazioni per tutti coloro che debbono viaggiare - ha affermato Ratel - Il COVID-19 in sè non è stato un fattore nella scelta, anche se il virus continua a dare problemi ai calendari di tutto il mondo, SRO incluso. E' chiaro che comunque ha assunto anche la sua parte e volevamo dare modo a tutti di correre la 9h, dato che quella dello scorso anno è stato un grande appuntamento nel ritorno del motorsport internazionale in Sudafrica".

"Vogliamo continuare così con l'Intercontinental GT Challenge e avere un gran finale di una stagione che anche solo con quattro eventi ha senso. Abbiamo parlato molto della possibilità di andare in Asia, ma tutti e nove i costruttori si sono detti d'accordo che non fosse il momento migliore per introdurre nella lista un nuovo evento".

Bathurst continua quindi ad essere l'unico round disputato. Il prossimo è dunque la 8h di Indianapolis, seguita dalla 24h di Spa, entrambe in ottobre, per poi chiudere con Kyalami.

INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE - CALENDARIO 2020

12h di Bathurst

2-4 ottobre – 8h di Indianapolis

22-25 ottobre – 24h di Spa

10-12 dicembre – 9h di Kyalami