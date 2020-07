JAS lancia il Driver Development Programme per Honda GT3 e TCR

La JAS Motorsport ha lanciato il suo nuovo progetto denominato Driver Development Programme, dedicato a tutti i giovani piloti che vogliono provare a diventare professionisti nel mondo delle corse.

L'azienda di Arluno, in collaborazione con Honda Racing, apre quindi una scuola che vedrà i partecipanti crescere guidando i modelli Honda Civic Type R TCR ed Honda NSX GT3 Evo che vengono prodotte nella base del team lombardo per competere nelle categorie turismo e GT di tutto il mondo.

Le sessioni, tenute da piloti e addetti ai lavori griffati JAS, si svolgeranno sia in pista con prove pratiche, che con lezioni di teoria.

Sul tracciato si imparerà a gestire gomme e benzina, studiando le strategie migliori per gare sprint ed endurance, come si guida nel traffico, come affrontare i pit-stop con prove dedicate, la comunicazione tra pilota e muretto, i passi da tenere in qualifica e gara, ottimizzazione degli assetti con un co-pilota e il lavoro con un team clienti in un weekend di gara.

Per quanto riguarda l'aspetto teorico, ci si concentrerà su comunicazione con ingegneri e team, conoscenza della vettura per tirarne fuori le prestazioni al meglio, capire i problemi che possono presentarsi in pista, lavoro con i compagni di squadra su set-up costruendo una buona relazione, sessioni coi media per avere una immagine professionale, e su tutti gli aspetti tecnici di Honda NSX GT3 Evo e Civic Type R TCR.

L'obiettivo di JAS Motorsport con il suo programma di crescita per i piloti - che potranno anche vedere dal vivo come lavorano i team clienti nei fine settimana di gara del 2020 - è quello di trovare loro un posto su una NSX GT3 Evo o una Civic Type R TCR in una serie europea per la stagione 2021, sempre seguiti da tecnici ed esperti di JAS.

"Guardiamo sempre al futuro e a come rafforzare la nostra posizione nell'ambito del motorsport - ha dichiarato Alessandro Mariani, AD di JAS Motorsport - Aiutare i giovani di talento ad imparare e crescere all'interno di JAS è stata una delle chiavi che ci hanno consentito di avere successo e crearci una solida reputazione a livello tecnico ed operativo. Ora vogliamo dare modo ai giovani piloti di fare altrettanto".

"L'occasione di formarli con la nostra esperienza internazionale accumulata negli anni gli darà modo di progredire in famiglia. Il JAS Motorsport Driver Development Programme punta a far diventare giovani promesse piloti completi che possano poi rappresentare il marchio ed essere ambasciatori per molti anni".