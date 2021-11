WTCR | Sochi, Libere 1: Magnus porta l'Audi al comando

E' di Gilles Magnus il miglior tempo al termine delle Prove Libere 1 del FIA WTCR a Sochi, dove si tiene l'ultimo appuntamento della stagione 2021.

La sessione mattutina ha subìto una interruzione a 9'41" dal termine per un'uscita di strada di Jordi Gené con la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport Drivers' Academy; lo spagnolo sembra essere incappato in un guasto ai freni e si è girato più volte, piombando contro le barriere della curva 2, uscendo un po' claudicante dall'abitacolo.

In parecchi hanno accarezzato i muretti e i piloni di gomme che delimitano la pista russa, fatto evidenziato dagli ampi graffi presenti sulle fiancate delle macchine e dagli specchietti saltati, coi meccanici intenti a smartellare le carrozzerie per ridarle forma.

Magnus ha concluso in 2'18"544 al volante della Audi RS 3 LMS del Comtoyou Team, tenendosi dietro per oltre mezzo secondo la Lynk & Co 03 di Thed Björk (Cyan Performance) e le Audi griffate DHL dei suoi compagni di squadra, Nathanaël Berthon e Tom Coronel.

Yvan Muller completa invece la Top5 al volante della Lynk & Co di Cyan Racing, precedendo le Hyundai Elantra N di Luca Engstler e Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), e Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), tutte sopra il secondo di ritardo dalla vetta.

Le Lynk & Co del leader del campionato, Yann Ehrlacher (Cyan Racing) e di Santiago Urrutia (Cyan Performance) chiudono la Top10, a ridosso della quale troviamo Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), il più rapido delle Honda Civic Type R costruite dalla JAS Motorsport.

Gabriele Tarquini, all'ultima uscita a bordo della Hyundai Elantra N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse e celebrato col 'tunnel della gloria' in pit-lane - uscendo per primo fra gli applausi di tutti i team e piloti rivali - è dodicesimo, davanti alle Honda di Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), fra le quali si piazza l'Audi di Frédéric Vervisch (Comtoyou Team) in 14a posizione.

Dietro al belga ci sono le Cupra preparate dalla Zengő Motorsport per Rob Huff, Gené, Mikel Azcona e Bence Boldisz.

L'esordio delle Lada Vesta Sport sul terreno di casa termina con Mikhail Mityaev 18° e Kirill Ladygin 21° a più di 2" da Magnus.

Non ha girato Tiago Monteiro con l'altra Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, dato che il portoghese è stato poco bene durante la notte.

Le Prove Libere 2 sono previste per le ore 10;30 italiane.