Michelisz-Guerrieri-Muller-Björk: i Fantastici 4 per un Mondiale

Fra una settimana esatta sapremo chi sarà il Campione Piloti 2019 del FIA WTCR. Mancano 3 gare e 85 punti sono in palio per il gran finale della serie che si disputa a Sepang e dopo 27 round il vantaggio in classifica di Norbert Michelisz è risicatissimo.

L’ungherese ha un margine di 9 punti su Esteban Guerrieri, il suo primo avversario, ma a rincorrere i sogni di gloria ci sono anche Yvan Muller e Thed Björk, con il francese a -11 dalla vetta e lo svedese a -28.

Ricordiamo che le due sessioni di qualifica assegnano punti ai Top5 (sulla base di 5-4-3-2-1), mentre nelle tre gare - che per il weekend malese si svolgeranno domenica - vengono premiati i migliori 15 al traguardo (base 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1).

Vediamo quindi come si svilupperanno le varie situazioni e chi può avere la meglio nelle casistiche.

Michelisz è Campione se…

*Vince le tre gare o totalizza 66 punti (con 65 non sarebbe al sicuro)

*Vince due gare, centra una Pole Position e un sesto posto. In questo caso prenderebbe 65 punti e Guerrieri non dovrebbe farne più di 74. In caso di parità a quota 381, Michelisz la spunterebbe per maggior numero di vittorie

*Vince due gare, centra un quarto posto e prende 3 punti in qualifica

*Vince una gara, termina secondo e prende altri 7 punti nell’arco del weekend

*Vince due gare, centra la Pole Position nella Prima Qualifica e giunge sesto nella terza gara, prendendo punti nella Seconda Qualifica. In questo caso, Guerrieri dovrebbe classificarsi dal settimo posto in giù.

*Se arriva secondo nella Prima Qualifica, va a punti nella Seconda, vince due gare e si piazza quarto nella terza.

*Si piazza terzo nella Prima Qualifica, vince due gare e chiude quarto nella terza, andando però a punti e non oltre il 4° posto nella Seconda Qualifica.

Guerrieri è Campione se…

*Vince tre gare e chiude sempre davanti a Michelisz in Qualifica

*Totalizza 84 punti: in questo caso, Michelisz non potrebbe prenderne più di 74

*Vince una gara e giunge due volte secondo, prendendosi le due Pole Position. Qui farebbe 75 punti, ma Michelisz non dovrebbe andare oltre i 65 realizzati.

Muller è Campione se…

*Vince le tre gare e prende 2 punti in più di Michelisz in qualifica

*Vince una gara, arriva due volte secondo e firma due Pole Position. Prenderebbe 75 punti, ma Michelisz non dovrebbe farne più di 63

*Se totalizza tutti gli 85 punti con Michelisz che non va oltre i 73

Björk è Campione se…

*Vince tutte le gare e centra le due Pole Position, a patto che Michelisz faccia peggio del secondo posto in almeno una gara

*Se fa 85 punti, dipende molto da come si piazzano gli altri tre

*Se Michelisz vince una gara, Björk è praticamente tagliato fuori

I sopracitati punteggi valgono anche per la lotta fra i team. Nella relativa classifica, la Cyan Racing Lynk & Co di Muller e Björk è in piena corsa per il titolo di Campione delle squadre avendo 72 punti di vantaggio sulla BRC Hyundai N Squadra Corse (rappresentata da Michelisz e Gabriele Tarquini) ed 88 sulla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport del duo Honda Guerrieri-Néstor Girolami.

Tutto è quindi apertissimo e quindi varrà la pena alzarsi per godersi lo spettacolo, senza nemmeno ricorrere a levatacce perché stavolta si correrà in quello che per Sepang è tardo pomeriggio sera.

Domenica, infatti, Gara 1 è prevista per le 8;15 italiane, seguita da Gara 2 alle 11;15 e Gara 3 alle 13;10, tutte visibili in diretta streaming su Motorsport TV.