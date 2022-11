WEC | Vanwall LMH: nuova livrea e test tra Mugello e Paul Ricard

La Vanwall Racing prosegue i test di sviluppo della Vandervell LMH con la quale punta ad esordire nel FIA World Endurance Championship nel 2023.

La Hypercar costruita dalla ByKolles sta pian piano compiendo i passettini che la porteranno finalmente in pista il prossimo anno, con Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri impegnati nel lungo e ostico lavoro di messa a punto del prototipo.

Il team austriaco ha un nuovo telaio e alcune novità da provare, e sarà di scena al Mugello per un paio di giorni di prove per controllare che tutto sia in ordine.

La prossima settimana ci si trasferirà al Paul Ricard per altri due giorni di prove molto più intense, raccogliendo dati e cominciando a capire dove e come intervenire prima di intraprendere l'iter di omologazione FIA per poi iscriversi al Mondiale, che inizierà a marzo in quel di Sebring.

Nel frattempo una delle novità già ben visibili sulla vettura è la livrea, che non presenta più la carrozzeria completamente verde scuro, ma riporta una sezione in verde molto più chiaro sul muso, contornata da una striscia bianca che si collega idealmente a quella che appare sulla fiancata, formando la V di Vanwall che appare sulla pinna del cofano motore.

