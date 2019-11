Guerrieri perde il primato del WTCR: "Mi gioco tutto in Malesia"

Continua l'avvicendamento in classifica piloti del FIA WTCR: dopo Macao, il nuovo (si fa per dire) leader è tornato ad essere Norbert Michelisz, che ha scavalcato Esteban Guerrieri quando manca solamente l'appuntamento in Malesia di metà dicembre.

Se da un lato l'ungherese ha potuto contare sull'aiuto da parte dei propri colleghi armati di Hyundai, dal canto suo il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha dovuto arrangiarsi essendo stato sempre e comunque il più rapido delle Honda Civic Type R sul Circuito da Guia.

Guerrieri ha sostituito il motore prima di Gara 1, partendo dal fondo e ritrovandosi con un pugno di mosche in mano, dato che non ha trovato varchi e fortune per rimontare. In Gara 2 e 3 le cose sono andate meglio e l'argentino ha preso punti che alla fine della battaglia potrebbero essere fondamentali per vincere la... guerra.

"In Gara 1 sapevo che era impossibile fare risultato, dato che partivo dal fondo, per cui me la sono presa con molta calma evitando rischi e provando ad arrivare alla fine senza fare danni. L'unica speranza è che ci fossero incidenti davanti a noi che ci consentissero di rimontare, ma non è andata così e quindi ho preferito tornare ai box con buoni dati nelle mani in vista delle altre gare", ha detto il sudamericano.

"Domenica ho salvato il salvabile, per cui ringrazio il team. Il set-up è stato cambiato perché non mi trovavo bene e le cose sono migliorate molto. L'auto al "Mandarin" era più stabile e veloce, cosa molto importante perché era il punto dove dovevo difendermi. Era l'unico modo per prendere punti e ci sono riuscito, ora sono a -9 da Michelisz in classifica quando manca solo la Malesia. Il mio obiettivo era restare in lizza e ci sono riuscito".

Soddisfatto anche il Team Principal di Honda-JAS Motorsport, Dario d'Esposito, che però vorrebbe avere una Civic Type R in grado di lottare secondo le sue possibilità.

"E' stato un weekend parzialmente positivo, nel senso che era difficile riuscire ad estrarre il massimo potenziale dalle nostre Honda con questi Balance Of Performance e Compensation Weight. Esteban è riuscito a rimontare dopo una qualifica discreta, ma la cosa più importante è aver salvato le macchine in vista dell'ultimo round della Malesia".

Dello stesso avviso è anche il Team Manager della squadra tedesca, Dominik Greiner: "Sabato non siamo riusciti ad essere in una situazione buona, mentre domenica Esteban ha preso punti importanti che ora lo vedono secondo a -9 in classifica, per cui tutto è aperto in vista di Sepang. Torniamo a casa con due auto integre, cosa che a Macao non è affatto garantita. Il disastro è sempre in agguato, ma è andata bene".