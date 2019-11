BRC a Macao per provare a tornare leader con Michelisz

Con l’avvicinarsi della conclusione di una stagione avvincente, il BRC Racing Team è pronto per affrontare il penultimo round del calendario 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, la Race of Macau.

La competizione si svolgerà questo fine settimana (14-17 novembre) in uno dei circuiti stradali più impegnativi del mondo. Il WTCR Race di Macao vedrà i piloti sfidarsi all’ultimo respiro sui 6120 metri del Circuito da Guia, pista spietata, con le sue curve strette e tortuose intervallate da lunghi rettilinei.

Solo 12 mesi fa, Macao ha ospitato l'emozionante finale di stagione 2018, in cui il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse, Gabriele Tarquini, ha conquistato il titolo. Quest'anno, il suo compagno di squadra Norbert Michelisz si trova a breve distanza dalla vetta della classifica piloti, mentre il team, grazie al weekend di Suzuka, ha colmato il divario, restando di fatto tra i contendenti al titolo squadre.

La WTCR Race of Japan ha portato una vittoria e un doppio podio in Gara 2 per Michelisz e Tarquini. Michelisz si trova ora a soli sei punti dal primo classificato nella graduatoria piloti, mentre il team si trova a 13 punti di distacco dal primo posto. I piloti del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Augusto Farfus e Nicky Catsburg, in difficoltà durante le sessioni di qualifica con condizioni meteo particolarmente avverse, sono riusciti a guadagnare posizioni durante le gare, corse su pista asciutta.

Con soli due round della stagione rimanenti, il BRC Racing Team punta a grandi risultati per tutte e quattro le vetture. Tarquini, Michelisz e Catsburg vantano tutti precedenti esperienze sul circuito di Macao. Luca Engstler, pilota del programma Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver, sostituirà Augusto Farfus questo fine settimana, a bordo della Hyundai i30 N TCR # 6 al suo debutto al Circuito da Guia.

Le sfide del WTCR Race of Macau prenderanno il via giovedì 14 novembre con due sessioni di libere. Il venerdì si disputeranno entrambe le sessioni di qualifica. Gara 1 (8 giri) si svolgerà il sabato, mentre Gara 2 (8 giri) e Gara 3 (11 giri) si correranno entrambe la domenica.

Il Team Principal di BRC Racing Team, Gabriele Rizzo, commenta: “Macao è stata teatro di grandi festeggiamenti per il nostro team solo 12 mesi fa. Ora ci ritroviamo a tornare per la penultima gara della stagione in lizza sia per il campionato squadre che per quello piloti. Sappiamo che abbiamo ancora molta strada da fare e abbiamo lavorato duramente per garantirci un fine settimana il più positivo possibile. Un risultato negativo potrebbe compromettere il campionato, dobbiamo quindi concentrarci sul nostro lavoro”.

Il pilota di BRC Hyundai N Squadra Corse Norbert Michelisz dichiara: “Macao è uno dei miei circuiti preferiti. Ho vinto la mia prima gara del mondiale turismo e rimane per me un posto molto speciale dove correre. Nonostante sia uno dei tracciati più impegnativi, penso avremo una buona vettura e non vedo davvero l'ora di gareggiare. "

Il compagno di squadra Gabriele Tarquini aggiunge: “La Race of Macau è sempre una lotteria; non puoi mai prevedere cosa accadrà. Siamo stati fortunati quest’anno a non averla in calendario come ultima gara del campionato, è un tracciato molto difficile sul quale cui lottare per il titolo. Possiamo affrontare questa gara pensando anche alla Malesia. Dobbiamo pensare a raccogliere più punti possibile, Norbert è molto veloce a Macao, quindi speriamo di poter anche migliorare la nostra posizione nella classifica squadre".

Il pilota di BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Nicky Catsburg commenta: "Race of Macau è una delle gare più attese, ma anche quella che mi spaventa di più! È un posto unico e il circuito può essere spietato, ma sportivamente è una bella sfida. Sono sempre un po’ preoccupato per la mia velocità lì, cercherò di dare il meglio e vedremo cosa succede".

Luca Engstler dichiara: “Macao è sicuramente la più grande sfida dell'anno per me. Dopo aver vinto il titolo in Malesia, due volte in Asia e in Medio Oriente, non vedo davvero l'ora. Mi sono allenato molto e ho trascorso ore nel simulatore preparandomi, dal momento che non ho mai guidato lì prima. Sarà sorprendente e molto diverso quando ti siedi in macchina per la prima volta. La FP1 mi sta chiamando e cercherò di fare del mio meglio. ”