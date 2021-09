SBK, ufficiale: a Jerez domenica si corre in memoria di Vinales

Si corre! Questa la notizia del sabato sera di Jerez, resa ufficiale al termine di una riunione convocata per le 18:30 con i piloti delle tre classi del mondiale Superbike. Il lutto non ferma le derivate di serie, che hanno deciso di scendere in pista nella giornata di domenica, per onorare correndo la memoria di Dean Berta Vinales.

L'incidente in Gara 1 della Supersport300, in cui il giovane pilota spagnolo ha perso la vita, aveva costretto la Direzione Gara a fermare la prima manche della classe cadetta, cancellando poi le altre due gare di Superbike e Supersport. Nel pomeriggio si è poi tenuta una riunione per decidere sul da farsi nella giornata di domenica. Il dubbio era se cancellare tutti gli eventi del fine settimana o tornare in pista.

Alla fine si è deciso: Superbike, Supersport e Supersport 300 scenderanno in pista nella giornata di domenica, come chiesto anche dalla famiglia di Vinales. Il programma sarà un po' diverso. Alle ore 10, al termine del warm up della classe cadetta, dove correva Vinales, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del pilota spagnolo.

Cambia dunque solo la Superbike: la Superpole Race non si farà e verrà sostituita da Gara 1, che verrà disputata alle ore 11, per poi proseguire con la gara della Supersport e con Gara 2 della Superbike.