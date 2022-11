SBK | Honda sfrutta già le super concessioni in Indonesia

Il nuovo regolamento, annunciato il mese scorso, permette ai costruttori in difficoltà di effettuare delle modifiche al telaio che in circostanze normali non sarebbero consentite per via delle rigide regole dell’omologazione nel mondiale Superbike.

Ci si aspettava che Honda fosse una delle squadra che maggiormente beneficiasse di questo sistema, avendo deluso le aspettative dall’introduzione dell’attuale CBR1000RR-R nella stagione 2020. Parlando dopo la prima sessione del round di Mandalika, Leon Camier ha dichiarato che le moto di Iker Lecuona e Xavi Vierge sono state modificate per migliorare il turning e ridurre lo stress sulla gomma.

Il team manager di HRC ha anche affermato che il costruttore giapponese è anche stato in grado di provare subito le modifiche apportate con il nuovo status di super concessioni: “Siamo riusciti a spostare il tubo di sterzo più avanti e il perno del forcellone più in basso. Per noi fa una grande differenza nel modo in cui carichiamo la gomma”.

Xavi Vierge, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"È una cosa che non potevamo fare prima con le regole attuali, ma ora abbiamo più spazio per mettere il tubo di sterzo dove vogliamo. In pratica, vogliamo ottenere una maggiore rotazione della moto e un minor carico sul pneumatico anteriore. L'abbiamo già testato in passato ed è andato molto bene, quindi vedremo questo fine settimana come funziona. È la prima volta che lo usiamo in pista per una gara, quindi speriamo di capirne di più questo fine settimana”, ha proseguito Camier.

Il weekend di Lecuona era iniziato in maniera promettente con un secondo crono nella prima sessione di prove libere, solo alle spalle della Yamaha di Toprak Razgatlioglu. Lo spagnolo però è stato portato al centro medico per precauzione dopo un highside nel secondo turno di prove. Vierge invece ha firmato il quinto tempo nella mattina indonesiana, per poi chiudere le FP2 in ottava posizione.

In questa stagione, Honda è riuscita a salire sul podio solo una volta, quando ha chiuso in terza posizione ad Assen. HRC però ha un lieve vantaggio nella classifica dei costruttori, con tre punti in più rispetto a BMW, e lotta per il quarto posto in campionato.