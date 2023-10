MotoGP | La caduta di Vietti è stata il punto di non ritorno per la Sprint

Dopo aver spostato la Sprint a domenica ed aver organizzato la gara principale del weekend sabato in previsione del maltempo, gli organizzatori hanno abbandonato ogni tentativo di disputare la gara di 13 giri solo mezz'ora prima dell'orario della partenza, previsto per le 13:00 locali.

Questa decisione ha fatto seguito all'interruzione della gara della Moto2, arrivata dopo appena 9 dei 23 giri previsti, quando ben 10 dei 30 piloti in griglia erano caduti a causa delle condizioni climatiche insidiose.

Spiegando più dettagliatamente la decisione di annullare la Sprint, Webb ha dichiarato ai giornalisti che la Direzione Gara monitorava costantemente la velocità e la direzione del vento, e che il fatto che la situazione non fosse migliorata dopo l'interruzione della gara della Moto2 è stato un fattore decisivo.

"Alla fine non avevamo scelta", ha detto Webb. "Sapevamo che le previsioni erano pessime e, stranamente, per tutta la settimana è stato sempre così. Per questo abbiamo cambiato il programma delle gare".

"La pioggia non è mai stata un problema, ma il vento lo era. Sappiamo per esperienza che con il vento in quella direzione (laterale rispetto al rettilineo principale), in particolare la curva 1, la 7 e la 8, sono molto impegnative".

"Per tutto il giorno abbiamo monitorato il vento costante e la velocità massima delle raffiche, che sono aumentate lentamente nel corso della giornata. Avendo dato bandiera rossa alla gara della Moto2 per il vento, se non fosse migliorata la situazione non avremmo potuto dare il via ad un'altra gara. E non è migliorata, anzi è peggiorata".

Webb ha indicato la caduta di Celestino Vietti al nono giro della Moto2 come il momento in cui la direzione di gara ha capito che il vento aveva raggiunto livelli oltre la soglia di sicurezza.

"La prima caduta che abbiamo potuto identificare chiaramente come dovuta al vento è stata quella di Vietti", ha detto Webb. "Ce ne sono state altre in cui forse i piloti hanno detto di essere stati spinti fuori traiettoria, ma quella di Vietti è stata una caduta che abbiamo potuto chiaramente attribuire al vento".

Webb ha riconosciuto che, sebbene ci fossero alcuni piloti desiderosi di tentare almeno a far partire la gara, la gravità delle condizioni ha fatto sì che questa opzione non venisse presa in seria considerazione.

"Come potete immaginare, c'era una grande varietà di opinioni tra i piloti a seconda delle loro circostanze", ha detto Webb.

"Abbiamo parlato con i team per informarli delle opzioni possibili, ma fare un giro di ricognizione quando le condizioni meteorologiche erano decisamente peggiori rispetto a quando abbiamo interrotto la gara della Moto2, non era un'opzione possibile".

"Al giorno d'oggi la responsabilità e il dovere di attenzione nei confronti dei piloti non è come 40 anni fa. Avendo informazioni sul meteo e sapendo che abbiamo interrotto una gara per questo motivo, non potevamo correre".