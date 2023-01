SBK | Bautista attacca Carrasco: “Deve girare con gli amatori”

I test di Jerez hanno visto un primo confronto fra i piloti della Superbike e ci ha dato un po’ di valori in campo per la stagione 2023. Tuttavia, non sono mancati i botta e risposta tra i protagonisti, che hanno avuto da discutere fuori dalla pista. È il caso di Alvaro Bautista e Ana Carrasco, che si sono punzecchiati nelle due giornate di test accusandosi a vicenda.

Il campione del mondo in carica è stato autore di una scivolata durante la mattinata del Day 1, ma al termine della giornata ha spiegato la dinamica attribuendo la colpa proprio alla connazionale. Ana Carrasco era infatti in pista con i piloti della Superbike e delle Supersport e girava con una Yamaha R6. Secondo il portacolori Ducati, la campionessa 2018 della SSP300 andava troppo lenta e lui, per evitarla, è incappato in una caduta, fortunatamente senza alcuna conseguenza.

Bautista spiega quanto avvenuto e non si risparmia al momento di attaccare, sostenendo che la Carrasco debba girare con gli amatori: “Ana era più o meno mezzo rettilineo davanti a me, ma in frenata mi sono avvicinato a lei troppo velocemente. Mi sono dovuto spostare verso destra, andando nella parte sporca della curva, così la ruota anteriore è scivolata. Non è successo niente per fortuna, ma Ana dovrebbe girare con gli amatori. È troppo lenta per farlo con i piloti della Superbike e della Supersport. Non è molto sicuro”.

Non si è fatta attendere la risposta di Ana Carrasco, che in maniera piccata ha spiegato la sua versione dei fatti. La pilota spagnola si è affidata a Twitter per dire la sua, riprendendo le dichiarazioni di Bautista e difendendosi rivolgendosi al connazionale senza mezzi termini. Effettivamente lei procedeva più lentamente, disponendo di un mezzo non all’altezza delle Superbike che hanno girato a Jerez, ma dalla sua versione emerge un’altra dinamica da quella raccontata da Bautista.

“Dici che devo girare con gli amatori perché sono una donna? Campione del mondo, io ho visto la tua tabella sul rettilineo principale e sapevo che saresti arrivato. Tra la Curva 1 e la Curva 2 mi sono messa all’interno, mi sono girata per vedere quando saresti passato e ti ho visto cadere…quindi non raccontare cavolate”, ha twittato Ana Carrasco.