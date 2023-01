SBK | Test Jerez: Toprak leader col brivido, Bautista insegue

Sole e basse temperature hanno caratterizzato la seconda e ultima giornata di test a Jerez de la Frontera, che in qualche modo è stata molto simile al primo giorno di prove sulla pista andalusa. A comandare la classifica dei tempi è anche quest’oggi Toprak Razgatlioglu, che con il crono di 1’38”269 si è issato in vetta alla classifica precedendo gli altri due avversari principali: Jonathan Rea e Alvaro Bautista.

Grande spavento per il turco nella sessione mattutina, in cui è stato protagonista di una brutta caduta che ha causato un principio d’incendio alla sua Yamaha. Nessuna conseguenza fisica per Toprak, che si è recato al centro medico solo per precauzione, rientrando in pista nel pomeriggio e stampando il miglior crono di giornata. Grande lavoro in casa Yamaha, che nella giornata conclusiva dei test ha portato un nuovo forcellone (montato su tutte le R1), che possa offrire un maggior grip al posteriore e una maggiore accelerazione.

A inseguire troviamo stavolta Jonathan Rea, che rispetto al Day 1 si fa vedere e firma il secondo tempo, pagando solamente 83 millesimi dalla vetta. Continua il lavoro in casa Kawasaki, che era apparsa maggiormente in difficoltà rispetto ai due top rider. Il nordirlandese ha messo a segno 56 giri, il migliore dei quali in 1’38”352, nonostante il cronometro non sia la priorità in questi casi.

A chiudere il trio c’è Alvaro Bautista, che ha concluso il test di Jerez con il terzo crono, staccato di 180 millesimi da Razgatlioglu. È già battaglia mondiale, con i primi tre racchiusi in meno di due decimi. Il campione del mondo in carica ha continuato a lavorare sulla Ducati 2023, che non ha subìto eccessive modifiche ma lima i dettagli per poter migliorare le aree dove era maggiormente carente. La coppia Aruba.it Racing – Ducati si issa in terza e quarta posizione, con Michael Ruben Rinaldi che si ferma a ridosso della top 3. Più staccato però il romagnolo, che rimane a quasi quattro decimi dalla vetta.

Ancora Kawasaki in quinta posizione, con Alex Lowes che conclude i test a 906 millesimi dal leader di giornata. Il sesto crono è ad appannaggio di Dominique Aegerter, che migliora le prestazioni di ieri e continua a familiarizzare con la Superbike. Lo svizzero ha completato 71 giri, rimanendo a 9 decimi dal compagno di marca Razgatlioglu, ed è il migliore dei rookie del Day 2. Il campione del mondo in carica Supersport ha messo le sue ruote davanti a quelle di Andrea Locatelli, settimo con la Yamaha del team ufficiale.

Chiude in top 10 anche oggi Danilo Petrucci, che paga poco più di un secondo dalla vetta e anche dal compagno di marca e riferimento Alvaro Bautista. Il portacolori Barni ha concluso in ottava posizione il suo primo test con la Superbike a Jerez e può ritenersi soddisfatto del primo assaggio di mondiale. Chiudono il gruppo dei primi dieci Iker Lecuona, nono e primo dei piloti Honda, e Remy Gardner, decimo con l’altra Yamaha del team GRT. Tra i rookie c’è anche Lorenzo Baldassarri, che però resta 18° con la R1 del team GMT94.

Giornata in ombra per Honda, che ha visto in pista la coppia Superbike e anche oggi il test team MotoGP con Stefan Bradl. Nessun riferimento cronometrico per il tedesco, mentre i due portacolori HRC Superbike continuano a lavorare sulle novità portate ieri e di cui non sono rimasti particolarmente soddisfatti.

Day 2 di grande lavoro ma di pochi guizzi anche quello di BMW: Loris Baz è il migliore dei piloti della Casa di Monaco, subito davanti all’ufficiale Scott Redding. I due sono 11° e 12° rispettivamente. Garrett Gerloff, che sta familiarizzando con la M1000RR, è rimasto in 15esima posizione davanti a Michael van der Mark, 16°.

Per quanto riguarda la Supersport, il migliore di giornata è ancora una volta Nicolò Bulega, inseguito da Can Oncu. Classifica fotocopia di quella del Day 2 per la classe 600, con Federico Caricasulo in terza posizione alle spalle del pilota Ducati e del turco della Kawasaki. Alle spalle del pilota del team Althea troviamo il connazionale Andrea Mantovani, ancora alle prese con l’adattamento alla nuova categoria in sella alla Yamaha del team Evan Bros. Chiudono il gruppo John McPhee e Yuta Okaya, 5° e 6° della categoria rispettivamente.