Il debutto di Locatelli: “Yamaha potente, voglio girare ancora”

Il 2020 è sicuramente un anno memorabile per Andrea Locatelli, che si è laureato campione del mondo al debutto in Supersport, battendo anche i record del leggendario Kenan Sofuoglu. Ma per il pilota bergamasco è iniziato il 2021, che rappresenterà una stagione di grandi cambiamenti: approdato in Superbike con il team Yamaha Pata, l’italiano è già sceso in pista per un assaggio di quella che sarà la sua nuova avventura.

Sul Circuito di Estoril infatti, le derivate di serie hanno completato una giornata di test in vista del 2021. Piloti e squadre sono stati costretti a fermarsi in anticipo a causa della pioggia, ma Locatelli ha avuto la possibilità di iniziare a conoscere la moto e familiarizzare con la nuova categoria: “Sfortunatamente non abbiamo potuto completare molti giri, ha iniziato a piovere e ci siamo dovuti fermare ai box. Ma le sensazioni sono molto buone e la moto è bella, va forte ed è molto veloce, non l’avevo mai provata. Comunque sono contento ed anche i ragazzi sono un gran team, sono sicuro che potremo fare un bel lavoro. Nel primo giro ho iniziato a capire la moto ed anche questo è molto importante. Sono sicuro che lavoreremo molto, perché ci concentreremo sul motore, sull’elettronica. Sono sicuro che possiamo essere veloci”.

Indubbiamente Locatelli dovrà adattarsi alla classe regina delle derivate di serie, più potente e complessa della 600, da lui dominata in questo 2020 appena concluso. Il portacolori Yamaha spiega cosa lo ha colpito maggiormente ad una prima presa di contatto con la Superbike: “Non avevo mai guidato una Superbike e questa è molto diversa. Il feeling è simile, ma il motore è molto potente. È un punto molto importante riuscire a capire come sfruttare la potenza del motore, ma con l’elettronica dobbiamo ancora lavorare tanto ed adottare soluzioni curva dopo curva. Ma sarà importante continuare a girare per familiarizzare con la moto ed accumulare chilometri, perché sarà importante per la costanza e per il ritmo, ma ce la faremo”.

Sarà ora fondamentale continuare a girare e si presenterà l’occasione nei prossimi test, in programma a Jerez de la Frontera: “Credo sia possibile girare a Jerez prima della fine dell’anno, è importante anche provare a guidare per accumulare chilometri, perché per me è tutto nuovo, ma voglio arrivare bene alla stagione per iniziare questa avventura e fare bene già alla prima gara. Ma ora con i ragazzi capiremo qual è la direzione giusta da prendere nei test, ci sarà anche da capire come sarà la situazione Covid, ma sono sicuro che faremo un grande lavoro”.

È tempo di proiettarsi verso il futuro, che riserva molte sorprese ad Andrea Locatelli. Prima di lanciarsi verso il 2021, fa un breve bilancio del suo meraviglioso 2020, che ha gettato le basi per l’approdo in Superbike: “È stata una stagione incredibile, siamo stati forti in tutte le gare, abbiamo battuto tanti record. Anche con il team Bardahl Evan Bros abbiamo fatto un grande lavoro, non abbiamo mai commesso un errore. Questo è importante per me, per il mio futuro. Sono un campione del mondo e ne sono molto felice. Ora non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e spero di poter fare un ottimo lavoro in Superbike”.