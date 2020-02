Aegerter in SBK come tester Honda e farà la 8 Ore di Suzuka

Dominique Aegerter si lancia in una nuova avventura: dopo un’intera carriera nel motomondiale, approda dal 2020 alla Superbike. Il pilota svizzero sarà in forza al team Honda HRC, ma non scenderà in pista da titolare. Aegerter infatti ricoprirà il ruolo di collaudatore per la squadra giapponese, che arriva alle derivate di serie con un progetto nuovo ed ambizioso.

È lo stesso Aegerter a dare l’annuncio tramite il suo profilo Twitter e lavorerà al fianco di Leon Haslam ed Alvaro Bautista per portare avanti lo sviluppo della nuova CBR1000 RR-R. Ma non solo: lo svizzero ha già reso noto che parteciperà alla prossima edizione della 8 Ore di Suzuka, prestigiosissima gara di endurance.

“Sono felice di annunciare che guiderò in Superbike per il team HRC Honda Team come collaudatore ufficiale nel 2020 – scrive lo svizzero – e correrò la 8 Ore di Suzuka. Aiuterò nello sviluppo della nuova Honda. Grazie a tutti per il sostegno. Sarà un anno entusiasmante!”.

Aegerter lascia così la Moto2 dopo ben dieci stagioni. Ha infatti esordito nel 2010, anno di nascita della classe di mezzo, per trascorrervi quasi l’intero decennio. Tanti sono stati i costruttori per cui ha corso, da Suter a Kalex, passando poi per KTM. Nel 2019 però è sceso in pista con MV Agusta, chiudendo però dopo solo una stagione.